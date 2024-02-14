MEB'den tatil kararı: Yaz tatili kısalacak, okul süresi artacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir süre önce kaldırılacağı iddia edilen kasım ve nisan aylarındaki bir haftalık ara tatil uygulamasının devam edeceğini duyurdu.

MEB, ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak ve bu uygulamanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre; MEB eğitim-öğretim yapılan iş günlerini uzatmak için bir çalışma hazırlığına girdi. Yani tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek.

Yapılması beklenen düzenlemeyle 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor.

Daha önce duyurulan takvime göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Toplam eğitim iş gününün yaz tatilinden kısılarak uzatılması planlanıyor.

Türkiye'de eğitim-öğretim iş günü birinci dönem 90, ikinci dönem de 90 olmak üzere toplam 180 gün.

Eğitim iş günü resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılarak hesaplanıyor. Yani öğrenciler bir eğitim-öğretim dönemi içinde toplam 180 gün okula gidiyor.

Eğitim ve öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması için yaz tatili süresinden kısılabileceği ifade edildi.

Bazı ülkelerde öğrencilerin yılda okula gitme gün sayıları şöyle:

Finlandiya, Hong Kong, Almanya ve Yeni Zelanda'da 190 gün,

Singapur'da 193 gün,

Kanada ve Şanghay'da 194 gün,

Hollanda'da 200,

Japonya'da 210 gün

Güney Kore'de 220 gün öğrenciler okula gidiyor.

Tatil süreleri

Yeni Zelanda'da yaz tatili süresi 5-6 hafta, Güney Kore, Japonya, Hollanda, Singapur ve Hong Kong'da 6 hafta, Almanya'da 6-6.5 hafta, Tayvan ve Şanghay'da 9 hafta, Finlandiya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 10-11 hafta, Estonya'da 11.5 hafta olarak belirlenmiştir. İsveç'te öğrencilerin yaz tatili süresi 10 hafta, İngiltere'de ise 6 hafta.

(RT)