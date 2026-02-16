MEB'den Ramazan kılavuzu: 4-9 yaş grubundaki çocuklar camiye götürülecek

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen “Ramazan Ayı Etkinlikleri” yazısıyla, okullarda kapsamlı bir ramazan programı başlatıldı.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında hazırlanan yazıda, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2’nci maddesi gerekçe gösterilerek “milli ve manevi değerleri güçlendirme” vurgusu yapıldı. Program, okul öncesinden liseye kadar tüm kademeleri kapsıyor.

Cami ziyaretleri, ramazan hazırlığı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı rehbere göre henüz zorunlu din eğitimi çağında olmayan 4–6 yaş grubu çocuklar öğretmenleri eşliğinde camiye götürülecek. Çocuklara ramazan ayında “camilerin ayrı bir güzelliğe büründüğü” anlatılacak.

Ziyaret öncesinde Sultan Ahmet Camii örneği üzerinden tanıtım yapılacak. Cami gezisi öncesinde sessiz olunması, izinsiz yerlere dokunulmaması ve öğretmeni takip etme gibi kurallar hatırlatılacak. Ziyaret sırasında caminin bölümleri incelenecek, ramazana özgü hazırlıklar gözlemlenecek.

MEB'in hazırldığı kılavuzda yapılması istenen cami etkinliğinin çerçevesini çizen metin.

Okul öncesi öğrencilerden aileleriyle “Ramazan hazırlığı yaparken ya da dua ederken” fotoğraf çektirmeleri ve okula getirmeleri istenecek. Fotoğraf getiremeyen çocuklar sınıfta resim çizecek. Çocuklara “Ramazan topu”, “iftar”, “sahur” gibi kavramlar bilmece yöntemiyle sorulacak; iftar sofrasının nasıl kurulacağı öğretilecek.

Çocuklar cami gözlem formu dolduracak

MEB kılavuzuna göre, söz konusu etkinlikler ilkokul grubundaki çocuklar için de aynı şekilde yapılacak ve “Cami Ziyareti Gözlem Formu” doldurulacak.

Formda, “Camide gördüklerim neler?”, “Ramazan’da camide neler yapılıyor?”, “Cami ziyaretinde neler hissettim?”, “Bugün ne öğrendim?”, “Camide nasıl davrandım?” gibi çoktan seçmeli ve yoruma dayalı sorular yer aldı.

Öğrencilerden ayrıca ramazan boyunca günlük tutmaları istendi. Örnek olarak seçilen ramazan sayfası sınıf panosunda sergilenecek. Öte yandan, okullarda “Ramazan sofrası” kurulacak, ramazan pidesi, hurma ve davulcu gibi görseller üzerinden etkinlikler yapılacak. Çalışmalar “Ramazan’da Cami” köşesinde sergilenecek.

Çocukların oruç tutarken, iftar ve sahurda etmesi istenen dualar da kılavuzda yer aldı.

Etkinliklere katılan çocukların verisi tutulacak

Program yalnızca öğrencilere yönelik değil. Bakanlık, öğretmenlerden her haftanın temasına ilişkin etkinlikleri “İzleme ve Değerlendirme Formu”na işlemelerini istedi. Her hafta gerçekleştirilen etkinliklere dair bilgiler, takip eden haftanın ilk iş gününde forma girilecek ve tüm başlıklar eksiksiz doldurulacak. Formda “Okul Türü Bilgisi”, “Yapılan Etkinlik Sayısı” ve “Katılımcı Sayıları (öğrenci, veli, öğretmen)” başlıkları yer alıyor. Böylece ramazan etkinliklerinin sayısal olarak da takip edilmesi planlanıyor.

