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Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 11:28
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2024 11:42
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MEB'den özel okullara "Türkçe" isim uyarısı

Bakanlık, 6 ilde Türkçe isim verilmeyen 30 okulu valiliklere bildirdi ve "Kurum adlarının anılan maddeye aykırı olduğu anlaşılmış olup yeni kurum adı teklif edilmesi gerekmektedir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MEB'den özel okullara "Türkçe" isim uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, altı ilin valiliğine "Türk Okulları" başlıklı yazı gönderdi.

MEB, isimleri Türkçe olmayan 6 ildeki 30 okulun isimlerinin değiştirilmesini istedi.

Yazıda, "Kurum adlarının anılan maddeye aykırı olduğu anlaşılmış olup yeni kurum adı teklif edilmesi gerekmektedir" denildi.

MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne atıf yapılan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Kurumlara, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir. Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Kurumların adlarını, Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmalarıyla kullanması esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır..."

(RT)

özel okul
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