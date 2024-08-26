MEB'den Öğretmenler Günü hediyeleri için ‘mesleki etik’ uyarısı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi yayımlandı.

Genelgede, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerde kutlama kurulları oluşturulması, kutlamalara öğretmen ve yurttaşların en üst seviyede katılımlarının sağlanması istendi.

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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede öğretmenlere verilecek hediyelerle ilgili uyarı da yer aldı.

Genelgede, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrenciler, veliler ve okul-aile birliklerince öğretmenlere verilecek hediyeler konusunda eğitim öğretim hizmeti verenler için mesleki etik ilkelere uyulacak” denildi.

Ayrıca genelgede Öğretmenler Günü kutlamalarının nasıl yapılacağına dair de bilgilendirme yapıldı.

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(RT)