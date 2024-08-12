MEB'den Fransa okullarıyla ilgili yeni karar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye’de eğitim veren Fransız Büyükelçiliği'ne bağlı Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarının durumuna ilişkin yapılan müzakerelerde uzlaşma sağlandığını açıkladı.

MEB'in internet sitesinde geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada dört başlıkta uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Açıklamaya göre; yeni Türkiye vatandaşı öğrencilerin kaydı alınmayacak.

Dört maddelik açıklamada şöyle denildi:

1. Fransa'da yaşayan Türk öğrencilerin "Türkçe" öğrenimini de içeren kapsamlı bir eğitim iş birliği anlaşması çalışmalarına başlanması ve en kısa sürede tamamlanması yönünde müzakerelerin devam etmesi karara bağlanmıştır.

2. Yasal statü verilmesini öngören uluslararası anlaşma karara bağlanana kadar adı geçen okullara yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacaktır. Bu çerçevede Charles De Gaulle ve Pierre Loti okullarının ana sınıfları ve ilkokullarının birinci sınıflarına 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2024-2025 eğitim öğretim yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde yeni Türk öğrenci kaydedilmeyeceği, aynı şekilde ara sınıflara da yeni nakil öğrenci alınmayacağı kayıt altına alınmıştır.

3. 2024 yılının Ocak ayı itibarıyla okullarda mevcut Türk öğrencilerin listesi ile AEFE (Fransız Yurt Dışı Eğitim Ajansı) tarafından marka verilen okulların bilgileri, önümüzdeki ders yılı başlamadan önce Bakanlığımıza teslim edilecektir.

4. Ayrıca bu okullar, yasal bir statüye kavuşturuluncaya kadar ilgili sınıf düzeylerinde "Türk dili, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk tarihi ve coğrafya" dersleri, Bakanlığımızca görevlendirilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenlerce okutulabilecektir. Bünyelerinde açılacak ofislerde görevlendirilecek Bakanlık yetkilileri ve Devletimizin diğer ilgili birimlerince bu okulların eğitim öğretim süreçleri takip edilerek denetlenecektir.

Müzakere sürecindeki iş birliklerinden ve yapıcı tutumlarından dolayı emeği geçen tüm yetkililere teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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Ne olmuştu?

Türkiye’deki Fransız elçiliğine bağlı Ankara'daki Charles de Gaulle ve İstanbul'daki Pierre Loti liselerinin Türkiye'de resmi onayı bulunmuyor ve MEB tarafından resmi olarak tanınmıyor.

Bu durum iki ülke arasında krize dönüşmüştü. Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği, okullarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendilerine bir anlaşma sunduğunu ve anlaşmanın imzalanmaması halinde bu okullara Türkiye vatandaşı öğrenci alınamayacağı ve okulda eğitim gören öğrencilerin de Türk okullarına nakledileceğine ilişkin nota verdiğini açıklamıştı.

Ardından açıklama yapan Almanya Büyükelçiliği’ne bağlı Ankara’daki Ernst-Reuter Schule Okulu da yeni eğitim öğretim yılında Türk öğrencileri kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Charles de Gaulle

1942 yılında Ankara'da kurulan ve doğrudan Fransa Büyükelçiliği aracılığı ile Fransa Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okul.

Türkiye'de eğitim-öğretim yapan diğer Fransız liselerinden farklı olarak Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet göstermiyor.

Fransa Milli Eğitim Bakanlığı ve Yurt dışı Fransa Eğitim Ajansı (AEFE) tarafından yönetiliyor. Okulların eğitim-öğretim kararları AEFE tarafından alınıyor ve denetleniyor.

Müfredat da AEFE’nin tüm dünyada eğitim veren kurumları ile uyumlu olarak düzenleniyor.

Eğitim dili Fransızca olan kurumda, anaokulundan itibaren yoğun bir Fransızca eğitimi ve zorunlu olarak Türkçe dersi veriliyor. Ayrıca seçmeli olarak Almanca ve İspanyolca dersleri de tercih edilebiliyor.

Okul; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise bölümlerinden oluşuyor.

Pierre Loti

İstanbul'da bulunan okulun eski adi "Papillon"dur. Daha sonra adı değişti ve bir dönem İstanbul'da yaşayan Fransız yazar Pierre Loti'nin ismi verildi.

Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim veren kurumun Biri Tarabya diğeri Beyoğlu'nda olmak üzere iki kampüsü var.

1990'ların sonu, 2000'lerin başında Beyoğlu'ndaki bina deprem riski taşıdığından ortaokul ve lise Tarabya'ya taşındı ve eğitim vermeye devam etti.

Anaokulu ve ilkokul ise Beyoğlu'nda kaldı.

Pieer Loti de Charles de Gaulle gibi Fransa Büyükelçiliğine bağlı ve Fransa Milli Eğitim Bakanlığı ile Yurt dışı Fransız Eğitim Ajansı tarafından yönetiliyor. Okulun eğitim-öğretim kararları AEFE tarafından alınıyor ve denetleniyor.

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(RT)