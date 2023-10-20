MEB'den Filistin için karar: Okullarda saygı duruşu yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı, dün gece (19 Ekim) internet sitesinde paylaştığı açıklamada, İsrail’in 17 Ekim'de Gazze’de hastaneye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar için okullarda bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, “Millî Eğitim Bakanlığının kararıyla, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için yarın (20 Ekim) ülke genelindeki okullarda gerçekleştirilecek bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak” ifadeleri yer aldı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda, "Bütün çocukların ve ailelerinin ırk, din veya siyasi görüşü ne olursa olsun ayrım yapılmadan güvenliklerinin sağlanması, sağlıklarının ve yaşam haklarının korunması, her türlü şiddet, zulüm ve sömürüye karşı tedbir alınması temel insani sorumluluklarımızdandır" denildi.

(RT)