MEB'den 6 Şubat depremleri etkinliği kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne “6 Şubat 2023 Depremi Anma Programı Etkinliği” konulu yazı gönderdi.

Yazıda "Deprem bölgesinde Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere, 6 Şubat 2026 tarihinde, il millî eğitim müdürlüklerince belirlenen yerlerde, günün anlam ve önemine uygun olarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, fotoğraf ve resim sergisi, sinevizyon gösterisi, konferans, panel vb. çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi uygun görülmektedir.” ifadeleri yer aldı.

"Kentler kurulmamış, okullar yapılmamışken..."

Yapılan etkinliklerin daha sonra raporlanarak Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesi istendi. Deprem bölgesinde yaşayan eğitimciler ise duruma tepkili. 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden öğretmenler, hem acılarının hala taze olduğunu hem de o günü mezarlıklarda yakınlarını anarak geçirmek istediklerini söylüyor. Öğrenciler açısından ise bu tarz etkinliklerin psikolojik açıdan tetikleyici nitelikte olabileceği konusunda da uyarıyorlar.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Kemal Irmak, bianet'e yaptığı değerlendirmede deprem bölgesinde eğitim ekosistemine ilişkin yapılacak çalışmaların bu şekilde değil, daha somut adımlarla olması gerektiğine dikkat çekti:

"Bakanlığın 6 Şubat depremlerine yönelik bir takım çalışmalar yapması bunun eğitim şeklinde ya da slaytlar şeklinde gösteriliyor olması anlaşılabilir bir şey. Fakat gönderilen yazıda çoklukla deprem ve depreme dönük eğitimden bahsedilmiş bu böyle genelgeçer şekilde yapılacak bir şey değil. O gün herkesin acısı var anıları var herkes acısını yaşamak anılarını yaşamak adına mezarlık ziyaretleri vs yapacaklar. Gün içerisinde zorunlu kılınarak yapılacak bir deprem anma etkinliği doğru değil elbette ki. Daha kentler kurulmamışken, evler yapılmamışken, birçok okul henüz yapılma aşamasında dahi geçmemişken "yaraları sardık, farkındalık yaratmak için de faaliyetler yürütüyoruz" gibi işler tam bir makyaj işi."

Her yıl deprem bölgesine gittiğini, bu sene Adıyaman'da olacağını söyleyen Irmak, sahadaki gözlemlediklerini de anlattı:

"Adıyaman'da ihale hazırlığı devam eden okul sayısı 6, bunların ihalesi hala daha yeni yapılacak. İnşaatı devam eden okul sayısı 21, çelik yapı olarak devam eden okul sayısı 2 ve bu okullarda bulunması gereken toplam derslik sayısı 456. Yani ihtiyaç olan 456 derslik sayısı henüz hiç yapılmamış ve teslim edilmemiş. Bu rakamlar ortadayken topluma makyaj olsun diye bir takım etkinlikler, programlar yapmak doğru değil. Devletin asli görevi orada ihtiyaç olan sağlık ve eğitim kurumlarını bir an önce tamamlayıp halkın hizmetine sunmak olmalı bu işler tamamlandıktan sonra belki depremle ilgili eğitim çalışmaları farkındalık çalışmaları yapılabilir. Sanıyorum birçok kurum bu farkındalık için etkinlikler, eylemler yapıyor bakanlığın bunun önüne geçmek için öyle bir iş yaptığını düşünüyorum."

