MEB, Bakan Tekin’in istişare kurulunda olduğu dernekle protokol imzaladı

Türkiye’deki devlet okulları; kalabalık sınıflar, okulda aç kalan öğrenciler, temizlik sorunları, akademik başarısızlık, zorunlu eğitimin kısaltılması gibi başlıklarla sık sık gündeme geliyor. 650 bini aşkın çocuğun eğitim dışında kaldığı, yoksulluk nedeniyle öğrencilerin çalışma yaşamına atılarak iş yerinde hayatını kaybettiği bir süreçte okullar arasındaki nitelik farkı da artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün son raporu Türkiye’de imam hatip ortaokulları ve liselerinin hızla büyüdüğünü ortaya koyarken, bu okulların başarılı olması için oldukça çaba harcandığını da gözler önüne serdi. Çalışma, imam hatip okullarındaki öğrenci başarısını artırmaya yönelik projelerin, dijital içeriklerin, altyapının, yatırımların detaylarını ortaya çıkardı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından “İz ve Ufuk Sekiz Temada Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün İki Yılı 2023-2025” adlı rapor yayınlandı. Çalışmada son iki yıl içinde müdürlük bünyesinde yapılan faaliyetler, toplantılar, projeler, etkinliklere yer verildi.

İlk proje: İmam hatip liselerin yükseköğretim tercihleri

Raporda en dikkat çeken bilgilerden biri kurumlarla yapılan işbirlikleri oldu. Rapora göre, 2017’de kurulan Genç Akademisyenler Birliği Derneği ile MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında eğitim, kültür ve sanat alanlarında işbirliğini içeren protokol imzalandı. Protokole göre, kitap, broşür, dergi, belgesel, video içerikleri gibi yazılı, görsel ve dijital materyallerin hazırlanmasında işbirliğinin, ortak proje önerilerinin hazırlanması hedeflendi. Ayrıca proje, konferans, seminer, çalıştay, söyleşi, yayın, farkındalık ve etkinliklerin işbirliği içinde gerçekleşmesi de protokol kapsamında yer aldı. Raporda, protokol kapsamında gerçekleşecek ilk projenin "Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin yükseköğretim kurumları tercihlerini etkileyen faktörlerin araştırılması" olarak ifade edildi. Bakanlığın internet sitesinde protokolün 6 Nisan 2024’te imzalandığına yönelik bilgi paylaşıldı. Öte yandan derneğin istişare kurulunda Nisan 2023'te göreve gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in adı da yer alıyor.

İstişare kurulu yönetime tavsiye veriyor

Derneğin tüzüğünde istişare kuruluna yönelik şu ifadeler kullanıldı:

“Derneğe maddi ve manevi katkı sağlayacak, derneğin amacına yönelik yeni öneriler sunacak ve derneğin yürüttüğü projelere katkı sunacak kişiler yönetim kurulu kararıyla istişare kurulu üyesi olarak belirlenir. İstişare kurulu üyeleri için aksi yönetim kurulu kararı ile belirlenmedikçe herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda istişare kuruluna yeni üye ekleme veya var olan üyeyi istişare kurulu üyeliğinden çıkartma tasarrufuna sahiptir. İstişare kurulu yılda en az 1 defa toplanır. Toplantıya dernek genel başkanı başkanlık eder. İstişare kurulu kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğindedir.”

Raporda “imam hatip okullarının kapasitelerini en etkili şekilde kullanmaları temel hedef olarak ifade edildi. Çalışmada, 23 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler ardından Türkiye genelindeki 952 gönüllü okulun deprem bölgesindeki 876 imam hatip okulu ile eşleştirildiği ve 250 bin öğrenciye ulaşılarak destek sağladığı bilgisi verildi. Öte yandan “Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi” projesi kapsamında din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip meslek lisesi meslek dersi öğretmenlerinin afet, değer, bilgi, hayat açısından eğitimleri, destek mekanizmaları ele alındı.

137 bin Euro fon alındı

Raporda “ERASMUS+ K121 okul eğitimi alanında öğretmen ve öğrenci hareketliliği” projesinin Ulusal Ajans tarafından akredite edildiği ve desteklendiği belirtildi. 2024 yılı için kurslar dahil hareketlilik planlamasının yapıldığı ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne 137 bin 640 Euro hibe desteği sağlandığı ifade edildi.

Müdürlük bünyesinde yürütülen “Hedef LGS (Liseye Geçiş Sınavı) - Hedef YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)” adlı proje yeni müfredatla birlikte imam hatip okullarının akademik açıdan takibi, işbirliğini güçlendirmek, üst öğretime geçişte hazırlık çalışmalarını iyileştirmek, kaynakların etkin kullanımı gibi hedefleri içerdi. Örneğin “Üniversiteye doğru hedef YKS” projesine 81 ilden imam hatip liseleri katıldı. Oluşturtulan “Akademik takip komisyonu” aracılığıyla hazırlanan eylem planlarıyla okulun üniversiteye hazırlık programları geliştirildi.

Sosyal medyada 13 milyon erişim

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün “Dijital Güç” adlı raporunda sosyal medya ve internet platformlarına önelik bilgiler yer aldı. Çalışmada, 29 farklı içerik serisiyle EBA, Youtube, Instagram, X gibi platformlardaki etkileşim, izlenme verileri paylaşıldı. Rapora göre, müdürlük Instagramda 111 bin takipçiyle 13 milyon erişim ve 3.9 milyon etkileşim aldı. YouTube’da 42 bin abone 4.30 milyon görüntüleme sayısına ulaşıldı. Son 30 günde yüzde 93’lük izlenme artışı sağlandı.

Örneğin “Hayırlı Cumalar” 4. 6 milyon, “ Hayırlı Ramazanlar” 2.2 milyon, “Ben imam hatipliyim, Tabii ki” içeriğiyle 1.7 milyon etkileşme ulaşıldı. Son bir yılda 10 bin 590 yeni abone ile genel müdürlük internet platformlarında geniş kitlelere ulaştı. Facebook, X, Whatsapp ve arama motorları gibi kaynaklardan gelen internet trafiği yüzde 208 arttı.

Zorunlu eğitim çağında olan öğrencilerin okuldan koparak çocuk yaşta iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesi kamuoyunda tepkiye neden olurken, imam hatip okullarına ayrılan bütçe de her yıl artıyor.

Sayılarla imam hatipler ne durumda?

‘Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitim 2024-2025 İstatistikleri’ne göre, Türkiye genelinde bin 729 imam hatip lisesinde 487 bin 263 öğrenci eğitim alırken, bu kurumlardaki öğretmen sayısı ise 54 bin 406 oldu. İmam hatip liseleri bünyesindekiler de dahil 3 bin 396 imam hatip ortaokulunda ise, 689 bin 62 öğrenci eğitimi alırken, bu okullardaki öğretmen sayısı ise 44 bin 822 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan MEB’in verilerine göre, 2010-2011 eğitim öğretim döneminde Türkiye’deki imam hatip ve Anadolu imam hatip liselerinin toplam sayısı 493 olurken, aynı dönem imam hatip liselerinde toplam 235 bin 639 öğrenci eğitim gördü. İmam hatip ortaokullarının yeniden açıldığı 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde bin 99 olan imam hatip ortaokulunda 94 bin 467 öğrenci eğitim aldı.

Eğitim bütçesine bakıldığında ise, 2023 yılı için imam hatip okullarının bütçesi 10,6 milyar lira olarak belirlenirken, 2024 yılı için bu rakam 28 milyar 173 milyon liraya ulaştı.

Bozdoğan: MEB her okul türüne eşit mesafede durmalı

Türkiye'de okullardaki sorunlara değinen Eğitim Uzmanı Özgür Bozdoğan, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Genç Akademisyenler Derneği arasında imzalanan protokolü etik olmadığını söyledi. Bozdoğan rapordaki bilgilere yönelik şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin söz konusu derneğin istişare kurulu üyesi. Milli Eğitim Bakanı’nın istişare kurulu üyesi olduğu bir dernekle MEB arasında protokol yapılması MEB’in tüm kurumlara eşit mesafede durması gerekliliği açısından sorunlu. Bu şekilde bazı kurumlara ayrıcalık tanınmaması gerekiyor.

İkinci sıkıntılı durum ise, MEB’in Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullara tanıdığı ayrıcalık. Tüm okul türlerine eşit mesafede durması gereken MEB uzun süredir imam hatip okullarına ayrıcalık tanıyor. Bu durum, eğitimin pedagojik gereksinimlere göre değil de siyasal referanslara göre şekillendirilmesine örnek. MEB, tüm okul türlerine eşit mesafede durmalı." (GÖ)