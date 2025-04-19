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Yayın Tarihi: 19 Nisan 2025 01:11
 ~ Son Güncelleme: 19 Nisan 2025 02:01
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MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branşlar temelinde kontenjan dağılımını açıkladı

En fazla atama yapılacak ilk 5 branşın başında 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği geliyor, onu 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1. 802 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1.321 ile okul öncesi öğretmenliği ve 757 ile İngilizce öğretmenliği izliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branşlar temelinde kontenjan dağılımını açıkladı
MEB Kontenjan listeleri/Facebook

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan açıklamaya göre, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş temelinde kontenjan dağılımları belirlendi. 

Bu doğrultuda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş şunlar oldu:

4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 

3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 

1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 

1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 

757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği.

Alan kontenjanları ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak belirlendi.

Bakanlıkça yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

(AEK)

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/haber/45-bin-yeni-ogretmen-atamasi-meb-kurtceye-50-kontenjan-ayirdi-276257
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/haber/meb-lise-kontenjanlarini-ve-yuzdelik-dilimleri-acikladi-246522
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