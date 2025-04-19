MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branşlar temelinde kontenjan dağılımını açıkladı

En fazla atama yapılacak ilk 5 branşın başında 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği geliyor, onu 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1. 802 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1.321 ile okul öncesi öğretmenliği ve 757 ile İngilizce öğretmenliği izliyor.