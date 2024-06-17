Mbappe'den ırkçılık karşıtı çağrı

17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Mbappe siyasi mesajlar da verdi. Fransa halkına seslenen futbolcu,

"aşırı ve ayrıştırıcı fikirlere" karşı olduğunu dile getirerek, Fransız gençlerini, ülkesi için "kritik bir an" olarak nitelediği seçimlerde oy vermeye çağırdı.

Mbappe, "Bugün hepimiz aşırılıkçıların iktidarı kazanmaya çok yakın olduğunu görüyoruz ve ülkemizin geleceğini seçme fırsatımız var. Aşırı sağa oy vermeyin. Bu ülkenin formasını taşıyorum. Gurur duymadığım bir ülkenin formasını taşıyamam." dedi

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AP Seçimlerinde aşırı sağ güç kazanmıştı

9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

(Mİ)