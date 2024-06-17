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HABER
Yayın Tarihi: 17 Haziran 2024 21:11
 ~ Son Güncelleme: 18 Haziran 2024 00:53
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Mbappe'den ırkçılık karşıtı çağrı

EURO 2024 sürerken Fransa Milli Takımı kaptanı Kyliam Mbappe, katıldığı basın toplantısında "Aşırı sağa oy vermeyin. Gurur duymadığım bir ülkenin formasını taşıyamam" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mbappe'den ırkçılık karşıtı çağrı

17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Mbappe siyasi mesajlar da verdi. Fransa halkına seslenen futbolcu, 

 "aşırı ve ayrıştırıcı fikirlere" karşı olduğunu dile getirerek, Fransız gençlerini, ülkesi için "kritik bir an" olarak nitelediği seçimlerde oy vermeye çağırdı.

Mbappe, "Bugün hepimiz aşırılıkçıların iktidarı kazanmaya çok yakın olduğunu görüyoruz ve ülkemizin geleceğini seçme fırsatımız var. Aşırı sağa oy vermeyin. Bu ülkenin formasını taşıyorum. Gurur duymadığım bir ülkenin formasını taşıyamam." dedi

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AP Seçimlerinde aşırı sağ güç kazanmıştı

9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

(Mİ)

Mbappe uefa Fransa
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/haber/komunist-futbolcunun-adi-spor-tesisine-verildi-296420
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