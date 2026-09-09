Mazlum Turan davasında polise 1 yıl 6 ay hapis ve HAGB

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 29 Ağustos 2015’te polis kurşunuyla yaşamını yitiren 16 yaşındaki Mazlum Turan’a ilişkin davanın karar duruşması Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde görüldü.

Mahkeme, polis Süleyman Esenboğa’ya Yargıtay’ın bozma kararı doğrultusunda 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Esenboğa’nın bir yıl süreyle görevinden uzaklaştırılmasına hükmeden mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) da karar verdi.

Turan ailesi ve avukatları kararın olayın ağırlığıyla bağdaşmadığını belirterek itiraz edeceklerini açıkladı.

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Kuzu: Cezasızlık hakim bir politika

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) haberine göre; Turan ailesinin avukatı Erdal Kuzu, duruşmada 11 yılı aşan yargılama sürecine ve kamu görevlilerinin yargılandığı dosyalardaki cezasızlık sorununa dikkat çekti.

Türkiye’de devlet görevlilerinin öldürdüğü çocuklara ilişkin çok sayıda dava bulunduğunu söyleyen Kuzu, özellikle Mardin ve Van’da son 20 yılda benzer dosyalarla karşılaştıklarını belirtti.

Kuzu, kamu görevlilerinin suç işlediği durumlarda korunmaya çalışıldığını savunarak bunun Mazlum Turan dosyasına özgü olmadığını söyledi.

Turan’ın 16 yaşında bir çocuk olduğunu hatırlatan Kuzu, olaydan sorumlu kişinin görevi ve statüsünden bağımsız olarak dosyadaki somut delillere göre cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

“Dosyayı sürüncemede bırakan sistemin kendisi”

Kuzu, 11 yılı aşan yargılama sürecinin Turan ailesinin yaşadığı acıyı sürekli yeniden ürettiğini söyledi.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yaptıkları yeniden keşif gibi taleplerin yargılamayı uzatan girişimler olarak gösterildiğini belirten Kuzu, dosyanın uzun süre Yargıtay’da bekletilmesini de eleştirdi.

Kuzu, yargılamadaki gecikmelerin davanın kamuoyunun gündeminden düşmesine ve ailenin davayı takip etmekten vazgeçmesine yol açabilecek bir süreç yarattığını aktardı.

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Merminin sekerek araca girdiği savunmasına itiraz

Davada tartışılan başlıklardan biri de Mazlum Turan’ın ölümüne neden olan merminin araca nasıl girdiğiydi.

Sanık tarafının, kurşunun yerden sekerek aracın camından içeri girdiği yönündeki savunmasına karşı çıkan Kuzu, bu anlatımın hayatın olağan akışına uygun olmadığını söyledi.

Turan ailesinin avukatları, Mazlum Turan’ın hedef gözetilerek öldürüldüğünü savundu ve Esenboğa’nın “kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada aile avukatları ile sanık avukatları arasında yaşanan tartışmanın ardından mahkeme heyeti duruşmaya 10 dakika ara verdi.

Mahkeme 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Yargıtay’ın bozma ilamı doğrultusunda Esenboğa’ya 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca Esenboğa’nın bir yıl süreyle görevinden uzaklaştırılmasına karar verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kararın ardından Turan ailesi ve avukatları cezaya tepki gösterdi.

Aile avukatları, yargılama boyunca Mazlum Turan’ın kasten ve hedef gözetilerek öldürüldüğünü savunduklarını, buna karşın “kasten öldürme” suçundan cezalandırma taleplerinin karşılanmadığını belirtti.

Turan ailesi de 11 yıldır adalet mücadelesi yürüttüklerini belirterek karara itiraz edeceklerini ve dosyanın takipçisi olmayı sürdüreceklerini açıkladı.

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Dava 11 yılda farklı kararlarla sonuçlandı Dosyada ilk karar Ocak 2019’da Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. Mahkeme, Esenboğa’ya “taksirle ölüme neden olma” suçundan üç yıl hapis cezası verdi; takdiri indirim ve iyi hal indirimiyle cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne düşürdü. Turan ailesinin avukatları ile savcının itirazı üzerine karar bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Esenboğa’ya “silahla kasten yaralama sonucu öldürme” suçundan 12 yıl hapis cezası verdi ve cezayı daha sonra 10 yıla indirdi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ise 10 yıllık cezayı kaldırarak Turan’ın ölümünü “kaçınılmaz hata” kapsamında değerlendirdi ve Esenboğa hakkında “ceza verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Turan ailesinin avukatlarının temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu kararı hukuka aykırı bularak bozdu. Yargıtay, Esenboğa’nın ölüm sonucunun doğabileceğini öngörebilecek durumda olduğunu ancak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak Turan’ın ölümüne neden olduğunu belirtti. Bozma kararının ardından yeniden Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin önüne gelen dosyada Esenboğa’ya 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

(NÖ)