Mazlûm Ebdî: Em li gel gelê xwe yê Şêx Meqsûd û Eşrefiyeyê ne

Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Mazlûm Ebdî derbarê êrişên li ser taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyeyê yên Helebê daxuyaniyek weşand.
Daxuyaniya Mazlûm Ebdî weha ye:
"Ji bo sepandina çareseriyên yekaliyî, berdewamkirina nêzîkatiya şer û zimanê şer nayê qebûlkirin. Ev nêzîkatî pêştir jî li peravên Sûriyeyê û Siwêdayê bû sedema komkujiyên ku di asta sûcên şer de ne. Bicihkirina tank û obîsan li taxên bajarê Helebê, hedefkirina sivîlan û koçberkirina wan, her wiha hewldanên serdegirtina taxên Kurdan di dema pêvajoyên muzakereyan de, derfetên gihiştina lihevhatinan de qelis dikin. Di heman demê de zemîna ji bo guhertineke demokratîk a xeternak çêdikin. Dîsa jî sivîlên li her du taxan asê ma ne rûbirûyî riska komkujiyan dihêlin. Em bi şêniyên xwe yên li Şêxmeqsûd û Eşrefiyê re ne. Ji çend rojan ve em bi hemûyan re dixebitin da ku ev êriş rawestin.
Bila serê malbatên şehîdan sax be. Em ji birîndaran re şîfaya lezgîn hêvî dikin."
Barzanî û Talebanî ji bo taxên Kurdan ên li Helebê daxuyanî dan
Çi bûbû?
Aloziya li Helebê roja Sêşema 6ê Kanûna Paşîn a 2025an piştî ku komên hikûmeta Şamê dest bi topbarana giran a taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyeyê kir, dest pê kir.
Desteya Operasyonan a Artêşa Erebî ya Sûriyeyê ragihandibû ku ji niha û pê ve hemû pêgehên leşkerî yên Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) ên li taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê "hedefên leşkerî yên rewa" ne. Ji duh ve artêşa Sûriyeyê û komên çekdar êrişî taxên Kurdan ên Helebê dikin.
Li gorî daneyên Navenda Çavdêrîyê a Mafên Mirovan a Sûriyeyê(SOHR) heta niha 9 sivîl mirin e û 12 jê zarok 60 kes jî birîndar bûne.
