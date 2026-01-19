TÜRKÇE ENGLISH
DW: Dîroka Weşanê: 19.01.2026 11:19 19 Çile 2026 11:19
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.01.2026 11:22 19 Çile 2026 11:22
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Mazlûm Ebdî: Em ê heta dawiyê destkeftiyên xwe biparêzin

Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) MAzlûm Ebdî destnîşan kir ku "şerê" dawî ji aliyê gelek hêzan ve hatibû plankirin û bi israr li ser wan hate ferzkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Fermandarê Giştî yê HSDê Mazlûm Ebdî di derbarê agirbesta ku ji aliyê hikûmeta Şamê ve hatibû ragihandin û xalên wê de anî ziman ku ew ê sibe biçe Şamê û got: “Em bi israririn ku destkêftiyên şoreşê biparêzin û xusiyeta herêma xwe biparêzin. Ji bo wê çi ji destê me were em ê bikin. Hêza me jî heye.”

Fermandarê Giştî yê Hezên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Mazlûm Ebdî di derbarê peymana agirbest û entegrasyonê ku ji aliyê serokê HTŞê Ahmed Şara ve hatibû ragihandin de daxuyanî da. Mazlûm Ebdî anî ziman ku ji bo şer rawestînin wan agirbest qebûl kiriyê û wiha got:

“Ji 6ê çileyê vir ve em di nav şerekî dijwar de ne. Şerek li ser me hat ferzkirin. Di encama şer de me gelek şehîd û birîndar dan. Gelek kes jî koçber bûn. Em şehîdên xwe bi bîr tînin û birîndaran re jî şifayê dixwazin. Beriya ku em biçin Şamê me xwest em çend mijaran ji gelê xwe re ronî bikin. Beriya her tiştî em vê bejin; Ew şer li ser me hat ferzkirin. Di 4ê vê mehê de û herî dawî li Hewlêrê me civînek li darxist. Me xwest em pêşiya şer bigirin. Lê mixabin ew şer ji aliyê gelek hêzan ve hatibû plankirin. Ji bo ew şer nebe şerekî navxweyî. Ji ber ku wisa hatiye plankirin. Ji bo ku kuştin zêde çênebin û şer raweste me qebûl kir ku em hezên Dêrezor û Reqayê bikşînin Hesekê. Li ser vê esasê tifaqê çêbû. Li ser vê tifaq piştî em li Şamê vegeriyan em ê rewşê berfireh ji gelê xwe re biaxivin. Lê em bi israrin ku destkêftiyên şoreşê û xusiyeta herêma xwe biparêzin. Ji bo wê çi ji destê me were em ê bikin. Hêza me jî heye. Hewldanên me jî dê berdewam bikin. Ew têkoşîneke demdirêj e. Ez bawer im gelê me, rêxistina me û hevalên me dê di vê têkoşînê de jî bi ser bikevin.

VC/AY

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Mazlûm Ebdî Rojava
