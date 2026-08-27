“Mazlum Ebdî dibe şêwirmendê serokkomar û Îlham Ehmed jî dibe parlamenter”
Fermandarê Giştî ê Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) Mazlum Ebdî, di 25ê Tebaxê de di civîna çapemeniyê ya ku li Qesra Gel a li Şamê hat lidarxistin de ragihand ku piştî ku entegrasyona hêzên wan di nav artêşa Sûriyeyê de temam bû, erka HSDyê wekî hêzeke leşkerî ya serbixwe bi dawî bûye û hat fesixkirin.
Kovara El-Mecelleyê ku bi sermayeya Suudî weşan dike û navenda wê li Londonê ye, berî daxuyaniya fesixkirinê hûrgiliyên danûstandinên di navbera aliyan de weşandin. Li gorî nûçeyê, rêveberiya Şamê û şandeya HSDê li ser mijarên weke tayînkirinên siyasî, statûya Yekîneyên Parastina Jinan (YPJ), perwerdeya bi kurdî û peywendiyên bi Tirkiyeyê li hev kirine.
Li gorî çavkaniyên Suriyeyî û Rojavayî yên ku ji El-Mecelleyê re axivîne, Wezîrê Karên Derve yê Sûriyeyê Esad eş-Şeybanî di 24 û 25ê Tebaxê de li Şamê bi Mazlum Ebdî û İlham Ahmedê re du civînên xebatê pêk anîn. Di hevdîtinan de, fesixkirin û entegrasyona saziyên leşkerî û sivîl ên serbi HSD û Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê hatin nîqaşkirin.
Beriya ku Abdi biryara "fesixkirinê" ragihîne, Wezîrê Karên Derve yê Sûriyeyê Esad Hasan eş-Şeybanî (ji aliyê çepê ve yê sêyem) û karbidestên din ên Sûriyeyî tevî şandeya HSDê li civînê de. (Foto: SANA)
Dê Ebdî bibe şêwirmen û Ahmed jî bibe parlamenter
Li gorî El-Mecelleyê, tê plankirin ku Serokkomarê Demkî yê Sûriyeyê Ahmed eş-Şara, dê Ebdî wekî şêwirmendê serokkomariyê tayîn bike. Ev erka şêwirmendiyê di nav vebijêrkan de ye ku civakên li Sûriyeyê û pirsgirêka Kurdan li xwe bigire. Tê payîn ku desthilat û berpirsiyariyên dawî bi biryarnameya serokkomariyê diyar bibin.
Tê pêşbînîkirin ku İlham Ahmed jî wê di çarçoveya kontenjana serokkomar de wekî parlamenter di Meclisa Gel de bê peywirdarkirin. Her weha nîqaşa wê yekê tê kirin ku dê Ahmed di amadekariyên destûrê bingehîn de cih bigire ango di Komîsyona Karên Derve ya Parlamentoyê de wezifeyê bigire. Cîgiria wezîr, misteşarî ango şêwirmendiya pilebilind a li Wezareta Karên Derve jî di nav vebijêrkên ku tên nîqaş de ne.
Rêveberiya Şamê dabeşkirina erkan hêj bi awayekî fermî aşkere nekiriye. Tevî ku Nûnerê Taybet ê DYA’yê yê Sûriyeyê Tom Barrack gotibû ku di rêveberiyê de dê rolên girîng bidin Ebdî û Ahmedê, hûrgiliyên erkan hêj nehatine piştrastkirin.
İlham Ahmed û Mazlum Ebdî, piştî daxuyaniya "fesixkirinê" bi Ahmed eş-Şara re civiyan. (Foto: @SyPresidency/X)
YPJ dê bi Wezareta Karên Navxweyî ve were girêdan
Li gorî nûçeyê, li ser vê yekê lihevkirine ku YPJa ku xwedî nêzî hezar û 500 endaman e, tev li Hêzên Ewlehiya Navxweyî yên ser bi Wezareta Karên Navxweyî bibe.
Tê plankirin ku endamên YPJê di nav yekîneyên dijî terorê de cih bigirin û li bakur û rojhilatê Sûriyeyê werin wezîfedarkirin. Rêveberiya Şamê her wiha soz da ku di qonaxên pêş de wê tevlîbûna endamên YPJê ya di nav artêşa Sûriyeyê de binirxîne.
Ajansa Nûçeyan a Hawarê (ANHA) ku navenda wê li Hesekê ye da zanîn ku rêveberên YPJê dê bi Wezîrê Karên Navxweyî yê Sûriyeyê Enes Hattab re bicive. Li gorî agahiyan, tê rawestandin ku alî li ser statûya YPJê û awayê birêvebirina vê entegrasyonê biaxivin.
*Şandeya Kurdî ya ku tevlî civîna bi Eş-Şara re bû (ji çepê ber bi rastê): Cîgirê Wezîrê Parastinê yê Sûriyeyê Sipan Hemo, ji fermandarên YPJê Newroz Ahmed, İlham Ahmed û Mazlum Ebdî. (Foto: SANA)
HSD beşdarî çar tûgayan bûn
Ebdî ragihand ku entegrasyona hêzên HSDê ya di nav tûgayên artêşa Sûriyeyê de bi dawî bûye. Li gorî nûçeya El-Mecelleyê, ev pêvajo li ser çar tûgayan re hat meşandin û di her tûgayê de nêzî 1.300 şervanan cih girtin.
Hat diyarkirin ku karûbarên beşek ji personelan ku li benda erêkirina fermî ne berdewam dikin, her wiha nêzî 1.700 şervanên din jî di pêvajoya entegrasyonê de ne. Hat ragihandin ku ji bo bicihkirina yekîneyên Kurdî li ser xeta sînorî jî li hev kirine.
Perwerdeya bi kurdî dê îsal dest pê bike
Çavkaniyên El-Mecelleyê ragihandin ku dê biryarek bê derxistin ku Kurdî wekî zimanê fermî nas dike û dersên teorîk ên weke dîrok û erdnîgariyê dê di dibistanan de bi kurdî bên xwendin.
Ebdî di daxuyaniya fesixkirinê de da zanîn ku Eş-Şara gelek caran gotiye ku mafê perwerdeya bi kurdî dê bê parastin û di nav sala 2026an de dê dest pê bike. Rêveberiya Sûriyeyê jî di daxuyaniya xwe ya fermî de teqez kir ku mafên çandî û zimanê dayikê yên Kurdan dê bê parastin, lê belê derbarê çarçoveya statûya zimanê fermî de detay parve nekirin.
Ji bo hevdîtina bi Ocalan re li bendê biryara Enqereyê ne
Çavkaniyên ku ji El-Mecelleyê re axivîne, îdia kirin ku tê plankirin Ebdi û Ahmed biçin Tirkiyeyê û bi rêberê PKKê Abdullah Ocalan re ku li Îmraliyê tê girtin bicivin.
Hat diyarkirin ku ev serdan bi mebesta girtina piştgiriya Ocalan a ji bo pêvajoya entegrasyonê tê plansazkirin, lê belê li bendê biryara fermî ya Tirkiyeyê ne.
Li gorî nûçeyê, Enqere weke gava ku berê ji bo Semir Oso (Sipan Hemo) avêtibû, mijara derxistina Mazlum Ebdî ya ji lîsteya terorê jî dixe rojeva xwe.
(VC/AY)