“Mazlum Abdi’ye cumhurbaşkanlığı danışmanı, İlham Ahmed’e Meclis görevi”

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, dün (25 Ağustos) Şam’daki Halk Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında, güçlerinin Suriye ordusuna entegrasyonunun tamamlanmasının ardından SDG’nin bağımsız bir askerî güç olarak görevinin sona erdiğini ve feshedildiğini duyurdu.

Suriye/Rojava | Entegrasyonda yeni aşama: SDG feshedildi, Abdi Şara’yla görüştü

Suudi sermayeli ve Londra merkezli El-Mecelle dergisi, fesih açıklamasından önce taraflar arasında yürütülen müzakerelerin ayrıntılarını yayımladı. Habere göre, Şam yönetimi ile SDG heyeti arasında siyasi atamalar, Kadın Savunma Birlikleri’nin (YPJ) statüsü, Kürtçe eğitim ve Türkiye’yle ilişkiler konusunda uzlaşı sağlandı.

El-Mecelle’ye konuşan Suriyeli ve Batılı kaynaklara göre Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani, 24 ve 25 Ağustos’ta Şam’da Mazlum Abdi ve İlham Ahmed’le iki çalışma toplantısı yaptı. Görüşmelerde, SDG ile Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi dahil askerî ve sivil kurumların feshi ve devlet yapılarına entegrasyonu ele alındı.

*Abdi’nin 'fesih' açıklaması öncesi Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani (soldan üçüncü) ve diğer Suriyeli yetkililer, SDG heyetiyle birlikte. (Fotoğraf: SANA)

Abdi’ye danışmanlık, Ahmed’e Meclis görevi

El-Mecelle’ye göre Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın Abdi’yi cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak ataması planlanıyor. Danışmanlık görevinin Suriye’deki toplulukları veya Kürt meselesini kapsaması seçenekler arasında. Nihai yetki ve sorumlulukların cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmesi bekleniyor.

İlham Ahmed’in ise cumhurbaşkanı kontenjanı kapsamında Halk Meclisi’ne milletvekili olarak atanması öngörülüyor. Ahmed’in anayasa hazırlıklarında görev alması veya Meclis Dışişleri Komisyonu’nda yer alması üzerinde duruluyor. Ahmed’in Dışişleri Bakanlığı’nda bakan yardımcısı, müsteşar veya kıdemli danışman olarak görev yapması da görüşülen seçenekler arasında bulunuyor.

Şam yönetimi bu görev dağılımını henüz resmen açıklamadı. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Abdi ve Ahmed’e yönetimde önemli roller verileceğini söylese de görevlerin ayrıntıları doğrulanmadı.

*İlham Ahmed ve Mazlum Abdi, 'fesih' açıklamasının ardından Ahmed eş-Şara’yla görüştü. (Fotoğraf: @SyPresidency/X)

YPJ İçişleri Bakanlığı’na bağlanacak

Habere göre, yaklaşık 1.500 mensubu bulunan YPJ’nin, İçişleri Bakanlığı’na bağlı İç Güvenlik Güçleri’ne katılması konusunda anlaşmaya varıldı.

YPJ mensuplarının “terörle mücadele birimleri” içinde yer alması ve Suriye’nin kuzeydoğusunda görevlendirilmesi planlanıyor. Şam yönetimi ayrıca, YPJ üyelerinin ilerleyen aşamada Suriye ordusuna katılmasını değerlendirme sözü verdi.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı (ANHA), YPJ yöneticilerinin, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab’la görüşeceğini yazdı. Habere göre tarafların, YPJ’nin statüsünü ve entegrasyonun nasıl yürütüleceğini ele alması bekleniyor.

*Eş-Şara’yla görüşmeye katılan Kürt heyeti (soldan sağa): Suriye Savunma Bakan Yardımcısı Sipan Hemo, YPJ komutanlarından Newroz Ahmed İlham Ahmed ve Mazlum Abdi. (Fotoğraf: SANA)

SDG personeli dört tugaya katıldı

Abdi, SDG güçlerinin Suriye ordusundaki tugaylara entegrasyonunun tamamlandığını açıkladı. El-Mecelle’ye göre süreç dört tugay üzerinden yürütüldü ve her tugayda yaklaşık 1.300 savaşçı yer aldı.

Resmî onay bekleyen bir kısım personelin işlemlerinin sürdüğü, ayrıca yaklaşık 1.700 savaşçının daha entegrasyon sürecinde bulunduğu belirtildi. Kürt birliklerinin sınır hattında konuşlandırılması konusunda da uzlaşı sağlandığı aktarıldı.

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Kürtçe eğitim bu yıl başlayacak

El-Mecelle’nin kaynakları, Kürtçeyi resmî dil olarak tanıyan bir karar çıkarılacağını ve tarih ile coğrafya gibi teorik derslerin okullarda Kürtçe okutulacağını bildirdi.

Abdi ise fesih açıklamasında, Eş-Şara’nın Kürtçe eğitim hakkının korunacağını birçok kez söylediğini ve uygulamaya 2026 içinde başlanacağını belirtti. Suriye ise resmî açıklamasında Kürtlerin kültürel ve anadili haklarının korunacağını vurguladı, ancak resmî dil statüsünün kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

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Öcalan’la görüşme için Ankara’nın kararı bekleniyor

El-Mecelle’ye konuşan kaynaklar, Abdi ve Ahmed’in Türkiye’ye giderek İmralı’da tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmesinin planlandığını ileri sürdü.

Ziyaretin, Öcalan’ın entegrasyon sürecine desteğini almak amacıyla planlandığı, ancak Türkiye’nin resmî kararının beklendiği belirtildi.

Habere göre Ankara, daha önce Semir Oso (Sipan Hemo) için aldığı karara benzer biçimde Mazlum Abdi’yi “terör listesi”nden çıkarmayı da değerlendiriyor.

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(VC)