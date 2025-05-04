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Yayın Tarihi: 4 Mayıs 2025 09:12
 ~ Son Güncelleme: 4 Mayıs 2025 10:05
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Mazlum Abdî’den Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdî, Sırrı Süreyya Önder’e dair yaptığı açıklamada, “Onun barış, çözüm ve bir arada yaşama yolundaki çabaları ve gayretleri, insanların gönüllerinde ve hafızalarında yer etmiştir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta Mazlum Abdi'nin yandan çekilmiş portresi yer alıyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdî de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. 

Abdî’nin paylaşımı şu ifadeler yer aldı:

“Siyasetçi ve İmralı Heyeti Üyesi Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Onun barış, çözüm ve bir arada yaşama yolundaki çabaları ve gayretleri, insanların gönüllerinde ve hafızalarında yer etmiştir. Ailesine, dostlarına, DEM Parti’ye ve barış aktivistlerine başsağlığı diliyoruz.”

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Sırrı Süreyya Önder Mazlum Abdi
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