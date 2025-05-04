Mazlum Abdî’den Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdî de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Abdî’nin paylaşımı şu ifadeler yer aldı:

“Siyasetçi ve İmralı Heyeti Üyesi Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Onun barış, çözüm ve bir arada yaşama yolundaki çabaları ve gayretleri, insanların gönüllerinde ve hafızalarında yer etmiştir. Ailesine, dostlarına, DEM Parti’ye ve barış aktivistlerine başsağlığı diliyoruz.”

(AD)