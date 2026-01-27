Mazlum Abdi ve İlham Ahmed Şam'da

ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.01.2026 20:26
 SG: Son Güncelleme: 27.01.2026 21:19
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin, Ahmed eş-Şara ile görüşmek üzere Şam'a gittiği haber verildi. K24'ün haberine göre, Abdi, özerk yönetimin Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Amed ile birlikte "entegrasyon"la ilgili konuları görüşecek.

BİA Haber Merkezi

Mazlum Abdi ve İlham Ahmed/Fotoğraf: Artı Gerçek

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, bugün (27 Ocak 2026 Salı) entegrasyon konusunda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile doğrudan görüşmeler yapmak üzere Şam'a gitti.

Halep'teki çatışmaların ardından Fırat'ın batısı ve doğusunda SDG'nin kotrolündeki bölgelere doğru harekat başlatan Suriye hükümet güçleri, Kürt nüfusun nispeten seyrek olduğu bölgelerde Arap aşiretlerinin saf değiştirmesinden de güç alarak hızlı bir ilerleyişle Haseke ve Qamişlo başta olmak üzere yoğun Kürt nufusun yaşadığı Cizire bölgesinin eteklerine ulaşmıştı.

Suriye ordusu, 20 Ocak Salı günü ateşkes ilan edildiğinde kuzeydoğuda Kürtlerin elinde bulunan son kentlere yaklaşıyordu. Ancak, Suriye Geçiş Yönetimi, IŞİD mahpuslarının bulundurulduğu merkezlerin ve ABD üslerinin de yer aldığı, öte yandan Rojava devriminin halk desteğine sahip olduğu bölgeye silah zoruyla girmektense 18 Ocak anlaşması çerçvesinde Haseke ve Qamişlo'nun Suriye'yle entegrasyonu için SDG'ye zaman tanımak maksadıyla dört günlük bir ateşkes ilan etmişti.

Ateşkesin son bulacağı 24 Ocak gece yarısı öncesinde Suriye Geçiş Yönetimi IŞİD mahpuslarının SDG tarafından tutuldukları merkezlerden naklini kolaylaştırmak amacıyla ateşkesin 15 gün daha uzatıldığını açıkladı.

İlham Ahmed ve Mazlum Abdi'nin ateşkesten yararlanarak entegrasyon konusunda geliştirdikleri kimi seçenekeler konusunda Şam Geçiş Yönetimiyle ön mutabakatlar aramak üzere Şam'a gittikleri yorumlanıyor.

Abdi dün yaptığı açıklamada, "Ateşkes sürecinden yararlanarak 18 Ocak anlaşmasının uygulanmasında somut ilerleme sağlamaya çalışacağız. Bu aşamanın tamamlanabilmesi için ateşkes ihlallerinin durdurulması gerekiyor ve biz bu sürece bağlıyız." demişti.

Qamişlo-Şam
Suriye Geçiş Yönetimi Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ateşkes Mazlum Abdi ahmed eş-şara İlham Ahmed
