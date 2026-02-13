Mazlum Abdi ve İlham Ahmed Münih Güvenlik Konferansı’nda

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi ve Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’na katıldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de Münih Güvenlik Konferansı’na katıldı.

Fotoğraf: Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El-Şeybani/SANA

Mutabakat sonrası ilk temas

Rudaw’a bilgi veren kaynaklar, Abdi ve Şeybani’nin konferansa ayrı ayrı resmi davetli olarak katıldıklarını, ancak etkinlik marjında ikili bir görüşme gerçekleştireceklerini aktardı.

Bu görüşme, SDG ve Şam’ın 29 Ocak’ta Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları sonlandırmak amacıyla imzaladığı anlaşmanın ardından yapılan ilk görüşme olacak.

Münih’te gerçekleşmesi beklenen temasın, Kuzeydoğu Suriye’deki dengeler ve Kürt meselesinin uluslararası bir platformda ele alınması açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Zirveye kimler katılacak?

Dünyanın önde gelen güvenlik forumu olarak kabul edilen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC), Münih’te başlıyor. Üç gün sürecek zirve, 15 Şubat Pazar günü sona erecek.

Konferansa yaklaşık 120 ülkeden 450’nin üzerinde üst düzey yetkili katılıyor. 60’ın üzerinde devlet ve hükümet başkanının Münih’e gelmesi bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen teyitli katılımcılar arasında.

65’ten fazla Dışişleri Bakanı, 30’un üzerinde Savunma Bakanı konferansa katılacak.

Fidan ve Güler katılacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri de Münih’te olacak isimler arasında.

Konferansta Türkiye’yi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.

(AB)