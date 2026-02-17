Mazlum Abdi: Umutsuz olunmamalı, ileriye bakılmalı

Haseke'de Alimler Heyeti ve Alimler Meclisi toplantısında katılan SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye ile ilgili ülkeler ile kapsamlı görüşmeler yaptıklarını aktardı. Tüm ülkelerin anlaşmanın sürmesinden yana olduğunu ve Kürt bölgelerinin özgünlüklerini korumasından yana olduğunu dile getiren Abdi, anlaşma kapsamında Kürt bölgelerinin özgünlüklerinin korunması temelinde ilerleme kaydedildiğini söyledi.



Toplantıda konuşan SDG Genel Komutanı Mazlûm Abdi, 29 Ocak’ta imzalanan anlaşmaya işaret ederek uygulama sürecinde olduklarını ifade etti. Abdi'nin açıklamasında bölge için en önemli hususun, anlaşmada yer alan Efrin, Serêkaniyê, Kobani ve Haseke gibi tüm bölgelerde uygulamanın hayata geçirilmesi olduğunu dile getirdi.

Kobani’de bazı sorunların sürdüğünü, kuşatmanın kaldırılması ve güçlerin üslerine çekilmesi için görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Abdi, bu tedbirlerin uygulanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Abdi, askeri güçlerin tugaylar içinde ve Savunma Bakanlığı sistemi içerisinde birleştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını, bu alandaki çalışmaların sürdüğünü belirtti. Savunma Bakan Yardımcısının belirlenmesi konusunda bir sorun bulunduğunu dile getiren Abdi, güçlerini temsil edecek bir ismin bakanlıkta yer alacağını ancak henüz açıklanmadığını söyledi.



Abdi, tüm savaşçıların, komutanlar dâhil, yeni sistemde yer alacağını ve bu konuda ilerleme sağlandığını söyledi.

Yeniden inşa süreci

Abdi, Münih’te geçici hükümetin Dışişleri Bakanı ve istihbarat başkanıyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Görüşmede tüm sorunlar ele alındı ve tedbirlerin uygulanmasının hızlandırılması konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca her iki taraftan yönetim komitelerinin kurulması ve Haseke ile kurumları düzeyinde entegrasyon çalışmalarının hızlandırılması konusunda anlaşıldı. Tüm bileşenlerin yerlerini koruyarak ilin yeniden inşasına katılması sağlanacak” dedi.



Kürt bölgelerinin özelliklerinin korunması konusunda mutabakata varıldığını ifade eden Abdi, tüm bileşenlerin bölgeyi ortak şekilde yöneteceğini ve Kürtlerin özelliklerinin kendi bölgelerinde korunacağını ifade etti.

'Umutsuz olunmamalı'

Abdi, mevcut sürecin yeni bir süreç olduğunu vurgulayarak, “Geçmiş hatalardan ders çıkarılmalı. Gelecek daha önemlidir. Yaşanan hatalara rağmen umutsuz olunmamalı. İleriye bakmalı ve net bir yol haritasına dayanmalıyız” dedi.



Son olarak Abdi, birliğin; uzlaşının başarıya ulaşmasının, kalıcı barışın korunmasının ve fitnelerin önünün kesilmesinin yolu olduğunu ifade etti.