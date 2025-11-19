ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 19 Kasım 2025 11:13
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2025 13:13
2 dk Okuma

Mazlum Abdi: Türkiye için bir tehdit değiliz, olmayacağız

Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı, 6’ncı Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda konuştu.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mazlum Abdi: Türkiye için bir tehdit değiliz, olmayacağız
Fotoğraf: Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentinde düzenlenen 6’ncı Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu’na (MEPS2025) katıldı.

Yeni Suriye’de “merkezi devlete dönüş” ihtimalini dışladıklarını vurgulayan Abdi, Şam’la yürütülen görüşmelerde “ilerleme” kaydedildiğini; ancak hâlâ “engeller” bulunduğunu belirtti.

Abdi, uluslararası toplumu, Şam’a yeni bir Suriye inşa etme fırsatının Rojava Kürt yönetimine de tanınması için çağrı yaptı.

“Türkiye’deki barış süreci sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyor”

Rûdaw’ın aktardığına göre, Abdi, bugün yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Suriye devlet kurumlarına katılmamız, Türkiye için bir tehlike oluşturmaz. Türkiye için bir tehdit olmadık, olmayacağız. Asla savaşı başlatan taraf olmayacağız. Suriye ordusunda yer almamız komşu ülkeler için tehdit olarak algılanmamalı. Biz kimseye karşı savaşmadık; aksine Suriye ordusundaki varlığımız, komşuların güvenliği ve istikrarı için bir güvencedir.

15 yıldır Erbil  ve Süleymaniye Rojava’ya destek oluyor. Peşmerge’nin desteğiyle IŞİD’e karşı savaştık. Kürdistan Bölgesi her zaman yanımızda oldu. Başkan Mesud Barzanî’nin Rojava’daki Kürt diyaloğuna katkısını ve Türkiye’deki barış sürecine desteğini takdir ediyoruz. Bu desteğin devamını bekliyoruz. Rojava’nın tüm bileşenleri ve diğer parçalardan Kürtlerin katılımıyla IŞİD’e karşı mücadele ettik. Kürtler Ortadoğu’da barış sürecinde de aktör olarak rol oynamak istiyor.

Merkeziyet, Kürt hakları ve parlamento konusunda Suriye ile sorunlarımız var. Esad dönemindeki merkezi sisteme dönülmesine izin vermeyeceğiz. Suriye artık merkezi bir devlete geri dönemeyecek; 15 yıllık savaştan sonra ülkenin adem-i merkeziyetçi bir yapıya sahip olması gerekiyor.

Türkiye’deki barış süreci sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyor. Başkan Öcalan’ın İmralı’da başlattığı barış süreci sadece Türkiye için değil, tüm Ortadoğu için bir şanstır. Bu süreci destekliyoruz.”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Mazlum Abdi Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu SDG-Şam anlaşması barış ve demokratik toplum süreci
