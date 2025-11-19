Mazlum Abdi: Türkiye için bir tehdit değiliz, olmayacağız

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentinde düzenlenen 6’ncı Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu’na (MEPS2025) katıldı.

Yeni Suriye’de “merkezi devlete dönüş” ihtimalini dışladıklarını vurgulayan Abdi, Şam’la yürütülen görüşmelerde “ilerleme” kaydedildiğini; ancak hâlâ “engeller” bulunduğunu belirtti.

Abdi, uluslararası toplumu, Şam’a yeni bir Suriye inşa etme fırsatının Rojava Kürt yönetimine de tanınması için çağrı yaptı.

Rûdaw’ın aktardığına göre, Abdi, bugün yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Suriye devlet kurumlarına katılmamız, Türkiye için bir tehlike oluşturmaz. Türkiye için bir tehdit olmadık, olmayacağız. Asla savaşı başlatan taraf olmayacağız. Suriye ordusunda yer almamız komşu ülkeler için tehdit olarak algılanmamalı. Biz kimseye karşı savaşmadık; aksine Suriye ordusundaki varlığımız, komşuların güvenliği ve istikrarı için bir güvencedir.

15 yıldır Erbil ve Süleymaniye Rojava’ya destek oluyor. Peşmerge’nin desteğiyle IŞİD’e karşı savaştık. Kürdistan Bölgesi her zaman yanımızda oldu. Başkan Mesud Barzanî’nin Rojava’daki Kürt diyaloğuna katkısını ve Türkiye’deki barış sürecine desteğini takdir ediyoruz. Bu desteğin devamını bekliyoruz. Rojava’nın tüm bileşenleri ve diğer parçalardan Kürtlerin katılımıyla IŞİD’e karşı mücadele ettik. Kürtler Ortadoğu’da barış sürecinde de aktör olarak rol oynamak istiyor.

Merkeziyet, Kürt hakları ve parlamento konusunda Suriye ile sorunlarımız var. Esad dönemindeki merkezi sisteme dönülmesine izin vermeyeceğiz. Suriye artık merkezi bir devlete geri dönemeyecek; 15 yıllık savaştan sonra ülkenin adem-i merkeziyetçi bir yapıya sahip olması gerekiyor.

Türkiye’deki barış süreci sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyor. Başkan Öcalan’ın İmralı’da başlattığı barış süreci sadece Türkiye için değil, tüm Ortadoğu için bir şanstır. Bu süreci destekliyoruz.”