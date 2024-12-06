Mazlum Abdi: Sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, "Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTŞ) bağlı cihatçı gruplar ile Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) saldırılarına ve bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Abdi, saldırılara ilişkin “İki aydır ne olacağını biliyorduk, tedbirlerimizi aldık ve hazırdık” dedi.

“Hiçbir taraf ile savaşa girme taraftarı değiliz” diyen Abdi, “Ancak gelişecek bütün saldırılara etkili bir şekilde karşılık verecek durumdayız” diye konuştu.

HTŞ’ye ilişkin de konuşan Abdi, HTŞ ile şu an kadar hiç savaşmadıklarını söyledi. Abdi, ayrıca saldırıların ardından IŞİD’in de “hareketlendiğini” belirtti.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'den çatışmalara ilişkin açıklama

Abdi, şöyle devam etti:

“HTŞ ile başta Halep'teki durum olmak üzere alanlarımızın güvenliği için dolaylı ilişkilerimiz var. Yine bölgedeki bütün güçlerle de bu temelde görüşmelerimiz devam ediyor. HTŞ hiçbir zaman savaşmadık fakat bize saldırı olursa kendimizi savunacağız.

“Şam yönetimi güçlerinin çekilmesiyle yeni bir askeri ve siyasi durum ortaya çıktı. Siyasi çözümden yanayız. Sorunların çözümü için hazırız.

“Türkiye, Minbiç ve Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgeleri tehdit ediyor. Biz de çözülmemiş sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda uluslararası koalisyonun ile Rusya'nın girişimleri var.

“IŞİD’e karşı uluslararası koalisyon güçleriyle koordinasyon halindeyiz. IŞİD’in bölgedeki hareketliliğine karşı Dêrazor, Tebqa ve Rakka’daki halkı korumak için elimizden ne geliyorsa yapacağız.

“Koalisyonun yardımlarıyla Şehba ve Til Rifat’taki insanlarımızı tahliye etmeyi başardık ve geride kalanları tahliye etme çabalarımızı sürdürüyoruz.”

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(RT)