HABER
Yayın Tarihi: 14 Ekim 2025 02:38
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2025 09:23
3 dk Okuma

Mazlum Abdi: "SDG ve ordunun birleştirilmesi için ilk anlaşmaya varıldı"

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (AANES) silahlı güçleri SDG lideri Mazlum Abdi, Şam'daki Geçici Yönetim ile SDG'nin Suriye ordusu ve güvenlik güçleriyle bütünleşmesi konusunda "ön anlaşmaya" varıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mazlum Abdi

Abdi, geçtiğimiz hafta sonu pazar günü kuzeydoğudaki Haseke kentindeki bir askeri üste AFP'ye verdiği röportajda, "Şam'daki son görüşmelerimizdeki yeni nokta, anlaşmanın şartlarının uygulanmasını hızlandırma konusunda ortak kararlılık ve güçlü iradedir." dedi.

Abdi, "En önemli nokta, SDG ve İç Güvenlik Güçleri'nin savunma ve içişleri bakanlıkları çerçevesinde entegre edilmesi mekanizması konusunda bir ön anlaşmaya varılmış olmasıdır." diye ekledi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Abdi, geçtiğimiz hafta Şam'da Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile ABD elçisi Tom Barrack ve ABD komutanı Brad Cooper ile bir araya gelmişti.

Suriye'nin petrol kaynaklarının yer aldığı kuzeydoğuda geniş bölgelerini kontrol eden Kürt güçleri, Martta yeni Suriye yetkilileriyle sivil ve askeri kurumları birleştirmeyi hedefleyen bir anlaşma imzalamış olsalar da, anlaşmanın koşulları yerine getirilmedi.

Abdi, güçlerinden askeri ve güvenlik heyetlerinin entegrasyon mekanizmasını görüşmek üzere şu anda Şam'da bulunduğunu söyledi.

Anlaşmazlıklar

Aralıkta yıllardır Suriye'de yönetim tekelini elinde tutan Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra, Şara  tüm silahlı grupların devlet kurumları tarafından devralınmak üzere dağıtılacağını duyurmuştu.

Abdi, SDG'nin çeşitli oluşumların bir parçası olarak "savunma bakanlığına entegre edilerek yeniden yapılandırılacağını" açıkladı.

Ancak bazı anlaşmazlıklar sürüyor.

Ademi merkeziyet talebi gündemde

Abdi, "Suriye'de ademi merkeziyetçi bir sistem talep ediyoruz... bu konuda henüz anlaşmaya varmadık" diye ekledi ve "hala herkes için kabul edilebilir ortak bir formül bulma konusunda görüştüklerini" ekledi.

Abdi, "Suriye'nin toprak bütünlüğü, ulusal sembollerin birliği, ülkedeki siyasi karar alma süreçlerinin bağımsızlığı ve terörle mücadele konusunda hemfikir olduklarını" vurguladı.

"Hepimiz Suriye'nin savaş dönemine geri dönmemesi, istikrar ve güvenlik sağlanması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu unsurların kalıcı bir anlaşmaya varmamız için yeterli olduğuna inanıyorum."

Şara ile yaptığı son görüşmede Abdi, mart ayında açıklanan mevcut anayasa bildirgesine, özellikle "anayasada Kürt halkının haklarının güvence altına alınması" ile ilgili bazı maddelerin "değiştirilmesi veya eklenmesi" çağrısında bulunduğunu söyledi.

"Bu konuya olumlu yanıt aldık ve bunun en kısa sürede gerçekleşmesini umuyoruz" diye ekledi.

Abdi ayrıca, Şam ile müzakereleri kolaylaştırdıkları için ABD ve Fransa'ya minnettarlığını dile getirdi.

Abdi: "Müzakerelerin başarısı Türkiye'nin rolüne kesinlikle bağlı"

AFP'nin Türkiye konusundaki sorusuna Abdi, "müzakerelerin başarısı kesinlikle Türkiye'nin rolüne bağlı olacak" diyerek, Türkiye'nin devam eden müzakere sürecinde "destekleyici ve katkı sağlayıcı bir rol" oynayacağı umudunu dile getirdi.

Erdoğan, geçtiğimiz çarşamba günü SDG'yi "sözlerini tutmaya" ve "Suriye ile entegrasyonu tamamlamaya" çağırmıştı.

Bölgenin fosil yakıt rezervlerine yönelik soruya da Abdi, "Petrol konusunu henüz görüşmediklerini, ancak önümüzdeki toplantılarda mutlaka ele alınacağını" belirtti.

Abdi, "Kuzeydoğu Suriye'deki petrol ve diğer yeraltı kaynakları tüm Suriyelilere ait olmalı ve bunların gelirleri tüm Suriye illerine adil bir şekilde dağıtılmalıdır." dedi.

(AEK)

