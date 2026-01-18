ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 18.01.2026 23:45 18 Ocak 2026 23:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.01.2026 00:51 19 Ocak 2026 00:51
Okuma Okuma:  2 dakika

Mazlum Abdi: Savaşı durdurmak için anlaşmayı kabul ettik

SDG Genel Komutanı Abdi, Deyrizor ve Rakka’dan Haseke’ye çekilmeyi kabul ettiklerini belirterek, “Şam’dan döndükten sonra anlaşmanın içeriğini açıklayacağız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mazlum Abdi: Savaşı durdurmak için anlaşmayı kabul ettik
*SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi. (Kaynak: Ronahi TV)

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle yapılan ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medya Haber TV’nin aktardığına göre, Abdi’nin Ronahi TV’de yayımlanan 2 dakika 39 saniyelik konuşmasının tam metni şöyle:

“Değerli halkımız, kıymetli dostlarımız; 6 Ocak’tan bu yana bize dayatılan şiddetli bir savaşın içindeyiz. Bu savaşta çok sayıda şehit verdik, birçok yaralımız oldu ve halkımız sürgün edildi; bu vesileyle kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyor, yaralılarımıza şifa diliyor ve direnişçi halkımızı selamlıyoruz.

“Yarın, anlaşmayla ilgili görüşmeler yapmak üzere Şam’a gitmeden önce bazı konulara açıklık getirmek istiyoruz. Her şeyden önce, bu savaş bize dayatılmıştır. Bu ayın 4’ünde Şam’da bir toplantı gerçekleştirdik; ardından birçok görüşme yaptık ve son olarak Erbil’de bir araya geldik. Amacımız, bu savaşın önünü almaktı. Ancak maalesef bu savaş birçok güç tarafından planlanmıştı ve ısrarla dayatılarak bugüne gelindi.

“Bu savaşın bir iç savaşa dönüşmemesi, daha fazla ölüm yaşanmaması; özellikle sivil kayıpların ve anlamsız ölümlerin önlenmesi için; sonuçları da belli olmayan bu süreci durdurmak amacıyla Deyrizor ve Rakka bölgelerinden Haseke’ye çekilme kararı aldık ve bu temelde bir anlaşma yapıldı.

“Şam’dan döndükten sonra halkımıza kapsamlı bir açıklama yapacağız. Devrimin ve halkımızın kazanımlarını korumakta ısrarlıyız; bölgemizin hassasiyetlerini koruyacağız ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gücümüz vardır ve çabalarımız sürecektir; bu, uzun soluklu bir mücadeledir ve halkımız, örgütümüz ile yoldaşlarımız bu savaşta ve son 14 yılda olduğu gibi bu mücadelede de başarıya ulaşacaktır.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
SDG-Şam anlaşması Suriye Mazlum Abdi sdg suriye demokratik güçleri Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi
bu haberin uzantıları
SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması
18 Ocak 2026
/haber/sdg-ile-sam-arasinda-ateskes-ve-entegrasyon-anlasmasi-315735
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması
18 Ocak 2026
/haber/sdg-ile-sam-arasinda-ateskes-ve-entegrasyon-anlasmasi-315735
Sayfa Başına Git