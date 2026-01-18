Mazlum Abdi: Savaşı durdurmak için anlaşmayı kabul ettik

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle yapılan ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medya Haber TV’nin aktardığına göre, Abdi’nin Ronahi TV’de yayımlanan 2 dakika 39 saniyelik konuşmasının tam metni şöyle:

“Değerli halkımız, kıymetli dostlarımız; 6 Ocak’tan bu yana bize dayatılan şiddetli bir savaşın içindeyiz. Bu savaşta çok sayıda şehit verdik, birçok yaralımız oldu ve halkımız sürgün edildi; bu vesileyle kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyor, yaralılarımıza şifa diliyor ve direnişçi halkımızı selamlıyoruz.

“Yarın, anlaşmayla ilgili görüşmeler yapmak üzere Şam’a gitmeden önce bazı konulara açıklık getirmek istiyoruz. Her şeyden önce, bu savaş bize dayatılmıştır. Bu ayın 4’ünde Şam’da bir toplantı gerçekleştirdik; ardından birçok görüşme yaptık ve son olarak Erbil’de bir araya geldik. Amacımız, bu savaşın önünü almaktı. Ancak maalesef bu savaş birçok güç tarafından planlanmıştı ve ısrarla dayatılarak bugüne gelindi.

“Bu savaşın bir iç savaşa dönüşmemesi, daha fazla ölüm yaşanmaması; özellikle sivil kayıpların ve anlamsız ölümlerin önlenmesi için; sonuçları da belli olmayan bu süreci durdurmak amacıyla Deyrizor ve Rakka bölgelerinden Haseke’ye çekilme kararı aldık ve bu temelde bir anlaşma yapıldı.

“Şam’dan döndükten sonra halkımıza kapsamlı bir açıklama yapacağız. Devrimin ve halkımızın kazanımlarını korumakta ısrarlıyız; bölgemizin hassasiyetlerini koruyacağız ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gücümüz vardır ve çabalarımız sürecektir; bu, uzun soluklu bir mücadeledir ve halkımız, örgütümüz ile yoldaşlarımız bu savaşta ve son 14 yılda olduğu gibi bu mücadelede de başarıya ulaşacaktır.”

