Mazlum Abdi: "Saldırılar için gerekçe uyduruluyor"

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, bağımsız internet sitesi +963'e verdiği demeçte "Türkiye'nin kuzey ve doğu Suriye'ye yönelik saldırıları meşrulaştırmak için gerekçeler uydurduğunu" söyledi ve "Türkiye'nin beş yıldır toprak işgalini genişletmeye çalıştığını" iddia etti.

"SDG'nin Türkiye'yi hedef almama konusunda kararı net"

The Syrian Observer'ın verdiği habere göre, Abdi, demecinde SDG'nin Türkiye'de askeri operasyonlardan kaçınma konusunda net bir karar aldığını vurguladı ve Suriye cephesi dışında hiçbir hedefe odaklanmadıklarını söyledi. Türkiye'nin son saldırılarını Ankara'daki bir olayla [TUSAŞ saldırısı] ilişkilendirmesini, saldırganların Suriye'den geçtiğine yönelik iddiasını eleştirdi ve SDG'nin bu süreçle hiçbir bağı olmadığını, Türkiye'nin de iddialarını destekleyen bir kanıt sunmadığını belirterek iddiaları reddetti.

17'si sivil, 39 ölüm

Abdi, son TSK bombardımanlarının altyapı ve sivil tesisleri hedef aldığını, 17 sivil de dahil olmak üzere 39 kişinin ölümüne ve 48 kişinin yaralanmasına yol açtığını belirtti.

Sivil yapılara saldırılar

Kuzey ve Doğu Suriye İç Güvenlik Güçleri (Asayiş), TSK SİHA'larının bir elektrik santrali, bir yapı malzemeleri tesisi, bir sağlık kliniği ve başka sivil hedefleri vurdukları çok sayıda saldırı düzenlediklerini ve önemli hasar ve yaralanmalara yol açtıklarını açıkladı. Cuma günü, Kobani'de bir kişinin ölümüne ve sekiz kişinin yaralanmasına yol açan saldırıların ardından, Qamişlo'daki bir benzin istasyonu ve bir Asayiş merkezini hedef alan hava saldırıları da düzenlendi.

Abdi Ankara saldırısıyla bağlantıyı kesinlikle reddediyor

Abdi, demecinde Türkiye'yi "bölgeyi istikrarsızlaştırmaya ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'ni zayıflatmaya çalışmak ve yerel halkı yerinden etmeye zorlamak"la suçladı. Süre giden saldırıların yalnızca SDG'yi ve sivil halkı hedef almadığını, aynı zamanda SDG ile işbirliği yapan uluslararası koalisyon güçlerini ve Rusya'yı da etkilediğini belirtti ve bu taraflardan Türkiye'ye saldırıları durdurması için daha fazla baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Abdi, SDG'nin Türkiye dahil tüm taraflarla diyaloğa girmeye istekli olduğunu yineledi. Ancak devam eden saldırıların SDG'nin tepkisini yükseltmek zorunda bırakacağından kaygı duyduğunu belirtti.

(AEK)