Mazlum Abdi: Kobanî'de 'silahtan arındırılmış bölge' kurulmasına hazırız

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, SDG kontrolündeki Kobanî'de 'silahtan arındırılmış bölge' kurulmasına hazır olduklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Abdi, Türkiye’nin güvenlik endişelerini ele almayı ve bölgede kalıcı istikrarı sağlamak amacıyla ABD'nin gözetiminde 'silahtan arındırılmış bölge' teklifine açık olduklarını ifade etti.

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Abdi, "Suriye'nin tamamında kapsamlı ateşkes sağlama konusundaki kararlılığımızı yeniden teyit ederek, güvenlik güçlerinin Amerikan gözetimi ve varlığı altında yeniden konuşlandırılmasıyla Kobanî kentinde askerden arındırılmış bir bölge kurulmasını önermeye hazır olduğumuzu duyuruyoruz. Bu girişim, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermeyi ve bölgede kalıcı istikrarı sağlamayı amaçlıyor" dedi.

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(RT)