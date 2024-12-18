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Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 15:16
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2024 18:02
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Mazlum Abdi: Kobanî'de 'silahtan arındırılmış bölge' kurulmasına hazırız

SDG Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için Kobanî'de 'silahtan arındırılmış bölge' kurulmasına hazır olduklarını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mazlum Abdi: Kobanî'de 'silahtan arındırılmış bölge' kurulmasına hazırız

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, SDG kontrolündeki Kobanî'de 'silahtan arındırılmış bölge' kurulmasına hazır olduklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Abdi, Türkiye’nin güvenlik endişelerini ele almayı ve bölgede kalıcı istikrarı sağlamak amacıyla ABD'nin gözetiminde 'silahtan arındırılmış bölge' teklifine açık olduklarını ifade etti.

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Abdi, "Suriye'nin tamamında kapsamlı ateşkes sağlama konusundaki kararlılığımızı yeniden teyit ederek, güvenlik güçlerinin Amerikan gözetimi ve varlığı altında yeniden konuşlandırılmasıyla Kobanî kentinde askerden arındırılmış bir bölge kurulmasını önermeye hazır olduğumuzu duyuruyoruz. Bu girişim, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermeyi ve bölgede kalıcı istikrarı sağlamayı amaçlıyor" dedi.

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
mazlum kobani Rojava Suriye abd
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