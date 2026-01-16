Mazlum Abdi: "Halep'in doğusundaki güçlerimizi, Fırat'ın doğusuna çekiyoruz"

Suriye güçleri, Deyr-Hafir yakınlarında mevzilenen Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik bombardımanları sürdürürken SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çatışmaları sonlandırmak amacıyla Halep'in doğusundan çekileceklerini duyurdu:

Dost ülkelerden ve arabuluculardan gelen çağrılar, entegrasyon sürecini tamamlama konusundaki iyi niyetimiz ve 10 Mart anlaşmasının şartlarını uygulama taahhüdümüz doğrultusunda, iki gündür saldırı altında olan Halep'in doğusundaki mevcut temas bölgelerinden yarın sabah saat 07:00'de kuvvetlerimizi çekerek Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanmaya karar verdik.

بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من آذار، قررنا سحب قواتنا غدا صباحاً الساعة 7. من مناطق التماس الحالية شرقي حلب والتي تتعرض لهجمات منذ يومين، وذلك نحو إعادة تموضع في مناطق شرق الفرات. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) January 16, 2026

Gün içindeki haberlede Londra’dan yayın yapan Ortadoğu ve Kuzey Afrika odaklı İngilizce dijital haber platformu Middle East Eye’ın (MEE) ABD'nin SDG’den Halep'in doğu kırsalındaki kimi bölgelerdeki savaşçılarını çekmesini istediğini, ancak SDG liderliğinin bu talebi kabul etmediğini yazmıştı.

Bu arada Washington D. C:'den yayın yapan dijital haber mecrası Al-Monitor'un haberine göre, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, çok yakında SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Hewler'de bir görüşme yapmayı planladığını, ziyaretin öncelikle gerilimi azaltmayı ve olası bir tırmanmayı önlemeyi amaçladığını belirtmişti.

Suriye rejim güçlerinin 1 Nisan 2025 anlaşmasıyla Halep’in Eşrefiyê ve Şêx Meqsûd mahallelerinde görev yapan Asayiş birimlerini ilden çıkartmak için ocak başında başlattığı askeri operasyon sert direnişle karşılaşmış ve çatışmalar onlarca insanın ölümüne yol açmıştı.

Bölge ülkelerinin arabulucuğuyla varılan anlaşmanın ardından başlayan tahliyeler “savaşçı avı”na dönüştü ve onlarca genç işkenceyle gözaltına alınarak bilinmeyen sorgu merkezlerine götürüldü.

Özerk Yönetim Dış İşleri Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed uluslararası insan hakları kuruluşlarını Şêx Meqsûd ve Eşrefiyê mahallelerinde işlenmeye devam eden savaş suçlarını araştırmaya çağırdı: "Genç erkekler kaçırılıp infaz edilyor, sivillerin malları çalınıyor, cesetler parçalanıyor.”

MEE, birkaç bölgesel kaynağının Şam'ın Halep operasyonunu Washington onayıyla gerçekleştirdiğini söylediğini açıkladı.

Bir kaynak ayrıca "ABD yetkilileri[nin] SDG'den güçlerini Fırat'ın batı kıyısından çekmesini istedi[ğini]” söyledi.

ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barrack, cuma günü yaptığı çevrimiçi bir paylaşımda, hükümetinin tırmanmayı önlemek için Suriye'deki tüm taraflarla yakın temas halinde olduğunu söyledi.

Halep operasyonu, 10 Mart mutabakatının uygulanması konusunda bir sonuca varamayan Şam ve SDG arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirdi.

Suriye Geöiş Yönetimi Başkanı Ahmed eş-Şara hafta başında bir TV canlı yayınında SDG liderlerini anlaşmaya uymamakla suçlayarak, karar alma süreçlerinin Irak'ın Kandil Dağları'ndaki PKK liderliğine bağlı olduğunu iddia etmişti.

Özerk Yönetim Dış İşleri Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed ise perşembe günü yaptığı açıklamada, "Hükümetin 10 Mart anlaşmasını uygulamadığımız iddiası yanlıştır ve uluslararası taraflar bunu biliyor." dedi.

SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu tartışmalarına da değinen Ahmed, “Ülke genelinde hükümetle siyasi çözümlere ulaşırsak, o zaman Suriye Demokratik Güçleri’nin varlığına gerek kalmaz.” dedi.

Ahmed, SDG’nin savaşa girmek istemediğini belirtti. Amaçlarının "barış ve Kürtlerin haklarının güvence altına alınması" olduğunu vurguladı. Ayrıca şu an için Suriye hükümetiyle herhangi bir iletişim olmadığını söyledi.

Ahmed eş-Şara ise daha önce yaptığı açıklamada, SDG lideri Mazlum Abdi ile imzaladığı 10 Mart anlaşmasının, "federasyonsuz, birleşik bir Suriye" öngördüğünü belirtmişti.

Bu açıklama, geçtiğimiz hafta Halep’teki Kürt mahalleleri Eşrefiyê, Şêx Meqsûd ve Beni Zeyd'de HTŞ militanlarının örgütüne bağlı silahlı unsurlar arasında yaşanan çatışmaların ardından geldi. Çatışmalar nedeniyle binlerce kişi yerinden edildi.

Suriye ordusu, devlet televizyonunda yayınlanan bir açıklamada, SDG'den ayrılıp Suriye ordusuna yeniden katılmak isteyen hem Kürt hem de Arap Suriyeli savaşçılar için "kapıların açık kaldığını" söyledi.

Ordu, “Vatan[ın], onların her zaman ve her yerde geri dönüşlerini memnuniyetle karşıla[dığını]” belirterek , “sorun, halkı hedef alan ve Suriye'nin toplumsal dokusunu yok etmeye çalışan PKK milisleri ve feshedilmiş rejimin kalıntılarıyla devam ediyor.” dedi.

