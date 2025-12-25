ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:58 25 Aralık 2025 15:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.12.2025 16:20 25 Aralık 2025 16:20
Okuma Okuma:  3 dakika

Mazlum Abdi: Entegrasyon için Şam ile uzlaşmaya vardık

Anlaşma kapsamında SDG ve Asayiş güçlerinden yaklaşık 90 bin kişinin Suriye Savunma ve İçişleri bakanlıklarına entegre edilmesi planlanıyor.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Mazlum Abdi: Entegrasyon için Şam ile uzlaşmaya vardık
Fotoğraf: Rûdaw

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kuzey ve Doğu Suriye’de kurulan Müzakere Komitesi’ne destek amacıyla düzenlenen Özerk Yönetim Müzakere Komitesi İstişare Heyeti toplantısında, Özerk Yönetim ile Şam yönetimi arasında süren görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ajans North Press’in haberine göre, toplantıya görüntülü bir mesajla katılan Abdi, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu başlığına değinerek “Askerî güçlerin entegrasyonu konusunda, kamu yararına uygun şekilde taraflar arasında ortak bir anlayışa varılmıştır,” dedi.

Abdi ayrıca sınır kapıları, ülke sınırlarının korunması ve yer altı zenginliklerinin (petrol ve doğal kaynaklar) tüm Suriyelilere ait olması temelinde yönetilmesi konularında da Şam ile ortak bir vizyon geliştirme noktasında ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

“Dengeli yönetim modeli”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Suriye genelinde kalıcı bir çözüme ulaşmanın anayasal meselelerle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Abdi, şöyle dedi:

“Suriye’nin tamamını kapsayan kalıcı bir çözüme ulaşabilmek için, zaman ve kapsamlı müzakereler gerektiren anayasal konuların bulunduğu açıktır. Suriye’deki çözümün, aşırı merkeziyetçi yapılardan uzak, kapsayıcı ve dengeli bir yönetim modeli temelinde şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, hükümet biçimi ve ülkeyi oluşturan tüm bileşenlerin sürece etkin katılımı, çözümün temel direkleri arasında yer almaktadır. Tüm kesimlerin beklentilerini yansıtan bir anayasaya ulaşabilmek için daha derin ve yapıcı bir diyalog gereklidir.”

Sınır geçişleri ve sınırların yönetimi konusunda da ilerleme sağlandığını ifade eden Abdi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sınır geçişleri ve sınırların yönetimi konusunda ortak bir vizyon oluşturma yönünde ilerleme kaydedilmektedir. Doğal kaynakların, herhangi bir tarafın değil, tüm Suriyelilerin ortak mülkü olduğu yönünde net bir anlayış bulunmaktadır. Birçok temel başlıkta görüş birliği sağlanmış olup, önümüzdeki süreçte kalan tüm konularda da anlaşmaya varılmasını umut ediyoruz. Bu çerçevede, bölge halkının kendi bölgelerini anayasal bir çerçeve içinde, demokratik ve meşru mekanizmalar aracılığıyla yönetmesini savunuyoruz.”

Anlaşmanın ilânı 27-30 Aralık

Öte yandan, Suriye TV’ye konuşan bir kaynak da yıl sonundan önce, ABD’nin himayesinde Şam ile SDG arasında askeri bir anlaşmanın imzalanması beklendiğini açıkladı.

Kaynağa göre:

  • ABD, anlaşmanın yıl bitmeden imzalanması için hem Suriye hükümeti hem de SDG üzerinde baskı uyguluyor.
  • Şam ile SDG arasındaki anlaşmanın 27-30 Aralık tarihleri arasında ilân edilmesi öngörülüyor.
  • Anlaşma kapsamında SDG ve Asayiş güçlerinden yaklaşık 90 bin kişinin Suriye Savunma ve İçişleri bakanlıklarına entegre edilmesi planlanıyor.
  • Savunma Bakanlığı bünyesinde, Rakka, Deyrizor ve Haseke’de SDG’ye tahsis edilecek üç askeri tümen kurulması öngörülüyor.
  • SDG, Suriye ordusu yapısı içinde ABD destekli bir kadın tugayı ile terörle mücadele tugayı oluşturulmasını talep ediyor.
  • Hâlâ görüşülen ihtilaflı başlıklar arasında, hükümet güçlerinin Suriye’nin kuzeydoğusuna girişi ve SDG kadrolarının Savunma ve İçişleri bakanlıklarındaki görevlerinin belirlenmesi yer alıyor.
  • Askeri karar alma mekanizmaları, idari yapı ve görev-yetki dağılımı da müzakere edilen konular arasında bulunuyor.
  • Washington’un yanı sıra Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya da anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamlanması için baskı uyguluyor.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Mazlum Abdi sdg SDG-Şam anlaşması Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi
bu haberin uzantıları
Salih Müslim: Türkiye'nin "PKK'liler, PYD'ye katılır" kaygısı bitmeli, bizim gücümüz bize yetiyor
Bugün 08:00
/haber/salih-muslim-turkiye-nin-pkk-liler-pyd-ye-katilir-kaygisi-bitmeli-bizim-gucumuz-bize-yetiyor-314897
ilgili haberler
Mazlum Abdi: Öcalan’la temasımız oldu; Türkiye, İmralı’yı ziyaretimizden korkmamalı
24 Kasım 2025
/haber/mazlum-abdi-ocalanla-temasimiz-oldu-turkiye-imraliyi-ziyaretimizden-korkmamali-313820
Cengiz Çandar: Mazlum Abdi ve İlham Ahmed’i Türkiye’de görmek şaşırtıcı olmayabilir
19 Kasım 2025
/haber/cengiz-candar-mazlum-abdi-ve-ilham-ahmedi-turkiyede-gormek-sasirtici-olmayabilir-313689
Mazlum Abdi: Türkiye için bir tehdit değiliz, olmayacağız
19 Kasım 2025
/haber/mazlum-abdi-turkiye-icin-bir-tehdit-degiliz-olmayacagiz-313666
ORTADOĞU BARIŞ VE GÜVENLİK FORUMU
Mazlum Abdi ve İlham Ahmed, IKBY’de
19 Kasım 2025
/haber/mazlum-abdi-ve-ilham-ahmed-ikbyde-313664
10 MART ANLAŞMASI YÜRÜYOR
Mazlum Abdi: "SDG'nin Suriye ordusuna katılımı için Şam'la bir mekanizma üzerinde anlaştık"
18 Ekim 2025
/haber/mazlum-abdi-sdg-nin-suriye-ordusuna-katilimi-icin-sam-la-bir-mekanizma-uzerinde-anlastik-312663
Mazlum Abdi: "SDG ve ordunun birleştirilmesi için ilk anlaşmaya varıldı"
14 Ekim 2025
/haber/mazlum-abdi-sdg-ve-ordunun-birlestirilmesi-icin-ilk-anlasmaya-varildi-312528
"SURİYE'NİN ANA GÜÇLERİ MÜZAKERE EDİYOR"
Mazlum Abdi: "Eskiye dönüş imkansız, ademi merkeziyetçi bir Suriye olmalı"
5 Ağustos 2025
/haber/mazlum-abdi-eskiye-donus-imkansiz-ademi-merkeziyetci-bir-suriye-olmali-310159
"SDG'NİN GELECEĞİ KONUSUNDA FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ"
Mazlum Abdi: "Türkiye ile doğrudan ilişkimiz var ve kanallarımız açık"
4 Ağustos 2025
/haber/mazlum-abdi-turkiye-ile-dogrudan-iliskimiz-var-ve-kanallarimiz-acik-310123
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Salih Müslim: Türkiye'nin "PKK'liler, PYD'ye katılır" kaygısı bitmeli, bizim gücümüz bize yetiyor
Bugün 08:00
/haber/salih-muslim-turkiye-nin-pkk-liler-pyd-ye-katilir-kaygisi-bitmeli-bizim-gucumuz-bize-yetiyor-314897
ilgili haberler
Mazlum Abdi: Öcalan’la temasımız oldu; Türkiye, İmralı’yı ziyaretimizden korkmamalı
24 Kasım 2025
/haber/mazlum-abdi-ocalanla-temasimiz-oldu-turkiye-imraliyi-ziyaretimizden-korkmamali-313820
Cengiz Çandar: Mazlum Abdi ve İlham Ahmed’i Türkiye’de görmek şaşırtıcı olmayabilir
19 Kasım 2025
/haber/cengiz-candar-mazlum-abdi-ve-ilham-ahmedi-turkiyede-gormek-sasirtici-olmayabilir-313689
Mazlum Abdi: Türkiye için bir tehdit değiliz, olmayacağız
19 Kasım 2025
/haber/mazlum-abdi-turkiye-icin-bir-tehdit-degiliz-olmayacagiz-313666
ORTADOĞU BARIŞ VE GÜVENLİK FORUMU
Mazlum Abdi ve İlham Ahmed, IKBY’de
19 Kasım 2025
/haber/mazlum-abdi-ve-ilham-ahmed-ikbyde-313664
10 MART ANLAŞMASI YÜRÜYOR
Mazlum Abdi: "SDG'nin Suriye ordusuna katılımı için Şam'la bir mekanizma üzerinde anlaştık"
18 Ekim 2025
/haber/mazlum-abdi-sdg-nin-suriye-ordusuna-katilimi-icin-sam-la-bir-mekanizma-uzerinde-anlastik-312663
Mazlum Abdi: "SDG ve ordunun birleştirilmesi için ilk anlaşmaya varıldı"
14 Ekim 2025
/haber/mazlum-abdi-sdg-ve-ordunun-birlestirilmesi-icin-ilk-anlasmaya-varildi-312528
"SURİYE'NİN ANA GÜÇLERİ MÜZAKERE EDİYOR"
Mazlum Abdi: "Eskiye dönüş imkansız, ademi merkeziyetçi bir Suriye olmalı"
5 Ağustos 2025
/haber/mazlum-abdi-eskiye-donus-imkansiz-ademi-merkeziyetci-bir-suriye-olmali-310159
"SDG'NİN GELECEĞİ KONUSUNDA FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ"
Mazlum Abdi: "Türkiye ile doğrudan ilişkimiz var ve kanallarımız açık"
4 Ağustos 2025
/haber/mazlum-abdi-turkiye-ile-dogrudan-iliskimiz-var-ve-kanallarimiz-acik-310123
Sayfa Başına Git