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YT: Yayın Tarihi: 21.08.2026 07:43 21 Ağustos 2026 07:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.08.2026 08:29 21 Ağustos 2026 08:29
Okuma Okuma:  2 dakika

Mazlum Abdi: Entegrasyon aşaması sona erdi, yeni aşamaya geçildi

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kamışlı’nın kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü kutlamalarında konuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mazlum Abdi: Entegrasyon aşaması sona erdi, yeni aşamaya geçildi
Fotoğraf: ANHA
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Suriye Demokratik Güçleri (QSD) Genel Komutanı Mazlum Ebdî, bölge halklarının tüm bileşenleri bir asırdan fazla süredir birlikte yaşadığını ve şehrin inşasının bölge halklarının kültürlerinin sürekliliğini ve çeşitliliğini sağladığını belirtti.

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"Bölge acımasız bir savaşa tanık oldu"

Abdi, Baas rejimini ve yıllar içinde bölgenin demografik yapısını değiştirmek ve Araplaştırmak için şovenist politikalar uygulayan yetkilileri eleştirdi. Abdi, Özerk Yönetimin 15 yıldır bu politikalara karşı çalıştığını ve bölgenin kimliğini yeniden tesis etmeye gayret ettiğini belirtti.

Abdi, bölgenin son yıllarda acımasız bir savaşa tanık olduğunu ve halkının bu saldırılara karşı kendini savunduğunu belirtti. Abdi, bunun sonucunda SDG’nin kurulduğunu ve halkın direnişi sonucu inşa edildiğini vurguladı. 

Baas rejiminin yıkılması ve yeni bir Suriye'nin inşasının başlamasının farklı bir aşama yarattığını belirten Abdi, yeni Suriye'ye katılma kararının 29 Ocak tarihli anlaşma temelinde alındığını, önceki yıllarda kurulan güvenlik, askeri ve idari kurumların kimlikleri ve kazanımları korunarak devlet kurumlarına entegre edildiğini söyledi.

Abdi, "Askeri, güvenlik ve idari kurumların devlet kurumlarına entegrasyonu aşaması sona erdi ve bugün yeni bir aşama başladı" dedi.

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"Mücadele devam edecek"

Abdi ayrıca bölge halkının fedakarlıklarla kurulan kurumları korumaya ve onlara destek olmaya çağırdı.

"Kürt halkının ve tüm bileşenlerin haklarını güvence altına alma mücadelesi devam edecek. Bir sonraki aşamada Suriye anayasasında meşru hakların güvence altına alınması için siyasi çalışmaların artacağız. Kamışlı, kültür, siyaset ve çeşitlilik merkezi haline gelek."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye Rojava Mazlum Abdi SDG-Şam anlaşması
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