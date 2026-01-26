Mazlum Abdi'den 'ateşkes' açıklaması: Kürt şehirlerine hükümet güçleri girmeyecek

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve ona bağlı güçlerin saldırıları ve ilan edilen 15 günlük ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

HTŞ yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Abdi, birçok konuda mutabakat sağlandığını duyurdu. Ronahi TV'ye konuşan Abdi, "Anlaşmaya göre, Suriye hükümet güçleri Kürt şehirlerine girmeyecek, ancak kurumlarımız hükümet kurumlarıyla birleşecek" dedi.

Abdi, HTŞ yönetimine Savunma Bakan Yardımcısı ve Haseke Valisi de dahil olmak üzere hükümet pozisyonlarına atanacak isimler önerdiklerini ama henüz mutabakat sağlanmış bir listenin olmadığını söyledi.

"Güçlerimizi Kobanî ve Cezire’ye çektik; tek bir kişi kalsak dahi topraklarımızı savunacağız" diyen Abdi, Kobanî ve Kamışlı (Qamışlo) için geliştirilecek her türlü çözümün, Serêkaniyê ve Efrîn’i de kapsaması gerektiğini vurguladı.

"Ateşkes ihlalleri son bulmalı"

Abdi, HTŞ yönetimi ile aralarındaki ateşkesin IŞİD tutuklularının Irak’a sevki için gerçekleştirildiğini belirtti: "Ateşkes sürecinden yararlanarak 18 Ocak anlaşmasının uygulanmasında somut ilerleme sağlamaya çalışacağız. Bu aşamanın tamamlanabilmesi için ateşkes ihlallerinin durdurulması gerekiyor ve biz bu sürece bağlıyız."

"Görüşmeler hâlâ devam ediyor"

Abdi, görüşmelere ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Şam hükümeti ile görüşmelerimiz devam ediyor. Arabulucular da hazır oluyorlar. Ama çözüm konusunda sonuca ulaşmış değiliz. Anlaşılan bazı noktalarda bizim istediklerimiz var ve Şam’ın kabul etmediği noktalar var; onların da istedikleri, bizim kabul etmediğimiz noktalar mevcut. Ama görüşmeler hâlâ devam ediyor."

"Yönetime isim önerdik"

Abdi, HTŞ yönetimine Savunma Bakan Yardımcısı ve Haseke Valisi de dahil olmak üzere hükümet pozisyonlarına atanacak isimler önerdiklerini açıkladı ve "Ancak henüz üzerinde mutabık kalınmış bir liste yok" dedi. Abdi, "Kobani ve Kamışlı için istediklerimizi Afrin ve Serekaniye için de istiyoruz. Sonuç alana kadar direnişe devam edeceğiz" diye konuştu.

