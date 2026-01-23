ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.01.2026 01:37 23 Ocak 2026 01:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.01.2026 11:06 23 Ocak 2026 11:06
Okuma Okuma:  3 dakika

Mazlum Abdi: "Ateşkesi sürdürmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz"

SDG Genel Komutanı perşembe günü Erbil/Hewler'de gerçekleşen buluşmada ABD heyetiyle "yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik"lerini açıkladı. Görüşmeler Suriye ile sağlanan dört günlük ateşkesin sürmesi için entegrasyona dönük formüllere ulaşmayı amaçlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Güney ve Batı Kürdistan heyetleri ile ABD heyeti Erbil/Hewler'deki görüşmelerde/ Fotoğraf: Rûdaw

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, 22 Ocak Perşembe günü Irak Bölgesel Yönetimi başkenti Erbil/Hewler'de ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile yaptıkları toplantı sonrasında ateşkesin devamı olasılığının güçlendiğini ima etti. Abdi mesajında Şam'daki Geçiş Yönetimi'nin tutumu ve politikalarına ilişkin bir ipucu vermedi.

Şam Geçiş Yönetimi ateşkes öncesinde ABD'nin müdahalesiyle topyekün saldırılarına dört gün süreyle ara verdiğini ilan etmişti.

20 Ocak 2026

Taraflar adına görüşmede yer alanlar

Hewler'deki görüşmelerde SDG adına  Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı Ilham Ahmed; ABD adına ABD Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Thomas (Tom) Barrack, ABD’nin Hewler'deki diplomatlarından Wendy Green ve CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile Suriye güçlerinden sorumlu Kevin Lambert; Kürdistan Bölgesi IKYB Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı ve IKBY eski başkanı Mesud Barzani ve Kuzey ve Doğu Suriye muhalefe cephesini temsilen Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed Ismail yer aldı.

"Ateşkesi sürdürmek ve gerçek bir bütünleşme sağlamak için..."

Abdi mesajını, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ın görüşmeler sonrasında yayımladığı sosyal medya mesajını alıntılayarak verdi:

Irak Kürdistan Bölgesi'nde ABD Büyükelçisi Tom Barrack @USAMBTurkiye ve ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper @CENTCOM ile yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği ve ABD Başkanı Trump'ın @POTUS ateşkes sürecine yönelik politikası, Büyükelçi Barrack'ın bizimle Suriye hükümeti arasında diyaloğa ve müzakerelere geri dönmeye [yönelik] çabalarına ek olarak, bizim için ciddi, önemli ve memnuniyet vericidir. Mevcut ateşkesi sürdürmek ve gerçek bir bütünleşme sağlamak için tüm imkanlarımızı kullanarak ve ciddiyetle çalışacağız.

Mazlum Abdi'nin alıntıladığı Thomas Barrack'ın perşembe günkü görüşmeler ve sonuçlarına ilişkin mesajı da şöyleydi:

ABD Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanı Rubio adına, IŞİD'e Karşı Küresel Koalisyon içindeki olağanüstü liderliği ve uluslararası toplumu IŞİD mahpuslarının oluşturduğu süreğen tehditten korumaya dönük güçlü iradesi dolayısıyla Irak hükümetine derin şükranlarımızı bildirmekten onur duyuyoruz. Irak'ın Suriye ve ötesindeki geniş bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik yaşamsal katkıları vazgeçilmezdir. Bu katkılar, kolektif güvenliğe olan derin bağlılığı yansıtıyor ve tüm komşularımız için daha barışçıl, müreffeh ve birleşik bir geleceğin yolunu açıyor."

(AEK)

