Mazlum Abdi: "ABD Kuzey Suriye'den çekilmeyecek, Türkiye F-16'ları Rojava'ya karşı kullanmayacak"

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Ankara'nın ABD'nin Türkiye'ye satmayı kabul ettiği F-16 uçaklarını, "kendi güçlerine karşı kulanmama güvencesi verdiğini" açıkladı.

Londra'dan yayın yapan çok dilli internet haber mecrası Şarkul Avsat'ın haberine göre, Abdi görüşlerini Washington'daki Suriye Demokratik Konseyi (SDK) ofisinde ABD ve Arap medyasına video konferans üzerinden verdiği basın brifinginde paylaştı.

Abdi, 7 Ekim'den bu yana basına yaptığı ilk açıklamada "Türkiye'nin saldırılarının sıklığını ve yöneldiği hedeflerin son zamanlarda arttığını, artık sadece SDG savaş merkezleri ve mevzilerini değil, kuzeydoğu Suriye'deki altyapıyı ve temel tesisleri de kapsadığını" açıkladı.

Abdi, saldırıların verdiği zararın, SDG'nin yıllık bütçesinin yarısını götürdüğünü de söyledi.

Güvenceler

Abdi Şarkul Avsat'ın sorusuna karşılık, Washington'da yetkililerden Suriye'deki ABD güçlerinin çekilmesinin masada olmadığı yolunda sağlam güvenceler aldığını doğruladı.

SDG Genel Komutanı ayrıca, ABD birliklerinin çekilmesi halinde kuvvetlerini korumak için Suriye rejimiyle iletişim kanallarını açma tavsiyesi aldığı iddiasını da reddetti.

Abdi ayrıca Şam'ın Türk saldırılarını kınamamasını "rejimle ilişki[lerinin] bir ölçüsü" olarak niteledi. Şam ile aralarında iletişim olmadığını söyledi: "Bize onunla iletişim kurmamızı öneren kimse yok."

"ABD güçlerinin Suriye'den çekilişi kaosa yol açar"

Mazlum Abdi, son günlerde Bağdat ve Washington arasında Irak'taki Amerikan güçlerinin çekilmesi konusunda başladığı söylenen görüşmelerin Suriye'de konuşlu ABD kuvvetlerini etkilemesinden kaygı duymadıklarını da dile getirdi.

ABD'nin Irak'taki varlığının doğasını ve geleceğini nihai olarak belirleyenin Washington olduğunu ekleyen Abdi, uluslararası güçlerin Suriye'deki konuşlanışının ABD'nin Irak'taki durumundan farklı olduğunu belirtti. Abdi, ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesinin bölgede kaosa yol açacağını ve özellikle IŞİD teröristlerinin hala etkin olduğu bir dönemde bu durumun kaygı verici olduğu konusunda uyardı.

Ayrıca, SDG'nin baskı altında olduğunu ve bu durumun IŞİD tutuklularını koruma yeteneğini etkilediğini, geçmişte olduğu gibi gelecekteki kaçışların olasılığını da göz ardı etmediğini ekledi.

"Gazze savaşı SDG'nin IŞİD'le savaşını güçleştiriyor"

Türkiye, İran ve Şam rejiminin Gazze'deki kaosu sömürdüğü konusunda uyarıda bulanan Abdi, savaşın IŞİD'e karşı mücadelede SDG için güçlükler yarattığını kabul etti.

Türkiye'nin saldırılarına ek olarak, SDG'nin artık İran milislerinin saldırılarıyla da uğraşmak zorunda kaldığını belirten Genel Komutan, "Bu milisler, SDG ile koalisyon güçleri arasında ayrım yapmıyor" dedi. Bu saldırılara nasıl yanıt vereceklerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Basın toplantısına katılan eski ABD Suriye Temsilcisi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ed Royce, Suriye'deki ABD güçlerinin çekileceğine ilişkin haberlerin medyaya Kongre'nin aşırı sağcı kanadından sızdırıldığını açıkladı.

Royce, Senato'da ezici bir çoğunluğun çekilmeye karşı olduğunu garanti etti.

Kongre üyesi Biden yönetiminin, özellikle bu seçim yılında, İran ve milislerinin bölgedeki tırmanışı karşısında böyle bir adım atmayacağını söyledi.

(AEK)