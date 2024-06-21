Mazıdağı ve Çınar arasında ekili alanlarda yangın

Mardin'in Mazıdağı (Şemrex) ilçesine bağlı Keleka Çemê Reşan ile Dirînê mahallelerinde başlayan henüz nedeni bilinmeyen yangın büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yaşamsal tehlikelerle karşı karşıya kalan yurttaşlar, yetkililerin müdahalesini beklerken Mazıdağı Belediye Eş Başkanı Kudret Uçuk, “Durum çok kötü. Kaymakama, valiye haber verdik ve helikopter istedik. Ancak hala gönderilmiş değil." dedi.

Uçuk "İtfaiye ekipleri ile yangına müdahale edilem[ediğini], itfaiyenin yetersiz ka[dığını]" söyledi. "Bir an önce helikopterle müdahale edilmesi gerekiyor. Orada insanlar yanıyor.” dedi.

Vali Su: "İki yurttaş anız yangınında öldü"

TV 100'ün haberine göre, yangının olduğu bölgeye gelen Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Anızdan kaynaklı bir yangın." dedi.

Vali, "Bu yıl çok yağış olunca otlar da fazla uzamış ve anız yangını ile birlikte yanarak geniş bir alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da ot yangının arasında kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın olan mahallelerde söndürme çalışmaları sürüyor." dedi.

Vali, jandarma, kaymakamlık, orman teşkilatı ve itfaiyenin söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Havadan müdahale çağrısı

MA'nın haberine göre Mardin'deki tüm itfaiye ve ambulanslar bölgeye sevk edilirken, araçların yetersiz kalması nedeniyle Diyarbakır'dan da takviye araç sağlandı.

Çınar Belediye Eş Başkanı Semra Akyüz, yangının büyük olduğunu, ölü ve yaralıların olduğunu belirterek, “Yangının karadan müdahalesi zor. Biran önce havadan müdahale edilmesi gerekiyor.” dedi.

(AEK)