biamag
HABER
Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2025 09:25
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2025 09:37
2 dk Okuma

‘Mayo giydi’ diye karısını öldüren erkek 7 ayda tahliye edildi

Olay sonrası hazırlanan otopsi raporunda, ölüm nedeni “künt beyin travması ve kaburga kırıklarına bağlı iç kanama” olarak tespit edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İzmir Seferihisar’da Şeyhmus Çiçek 56 yaşındaki Süreyya Arlıcan Çiçek'i 13 Ağustos 2020’de döverek öldürdü.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, hastanede verdiği ifadede, saldırının nedeninin “mayo giyip havuza girmesi” olduğunu söyleyen Çiçek, astanede tedavi altındayken jandarmaya verdiği ifadede şunları anlattı:

"Kardeşim ve kuzenim ile birlikte kahvaltı ettik. Kuzenimle havuza girdik. Şeyhmus kızgınlıkla bize bakıyordu. Birkaç saat sonra bana hakaret ederek 'Niye mayo ile havuza giriyorsun’ dedi ve yumruklamaya başladı. Yardım çığlıkları atınca da bu kez kuzenime hakaret etti ve silahını ateşledi. Bypass ameliyatı olduğumu bildiği halde göğsüme, kalbime, kafama, yüzüme defalarca vurdu. ‘Seni gebertirsem kim hesap soracak’ dedi, sonra da ayaklarıma doğru ateş etti. ‘Adamı böyle dans ettiririm’ dedi. Sonra da ilk evliliğinden olan oğlunu arayıp, ‘Başkasının yanında mayo ile havuza giriyor, öldüreceğim onu' diyerek bu kez pencereden dışarı ateş etti.”

Çiçek günler sonra hayatını kaybetti.

Olay sonrası hazırlanan otopsi raporunda, ölüm nedeni “künt beyin travması ve kaburga kırıklarına bağlı iç kanama” olarak tespit edildi. Rapora rağmen Şeyhmus Çiçek, ifadesinde eşine “sadece tokat attığını” ve “kastı olmadığını” öne sürdü.

İkinci kez tahliye edildi

Şeyhmus Çiçek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı ve tutuklu yargılanmaya başlandı. Ancak yalnızca yedi ay sonra yapılan itiraz üzerine tahliye edildi. Tepkilere rağmen süreç böyle işlemedi.

Otopsi bulguları üzerine 17 Ağustos 2021’de yeniden gözaltına alınan Çiçek bu kez de kısa süre sonra ikinci kez tahliye edildi. Adli Tıp raporunda sorumluluğu açıkça ortaya konmasına rağmen Çiçek ortadan kayboldu.

Beş yıl sonra Irak’ta ortaya çıktı

Türkiye’de hakkında açılan davalardan ve yargılamadan kurtulan Çiçek, oğullarının yardımıyla kaçak yollarla Kuzey Irak’a geçti. Beş yıl boyunca bulunamayan failin, Erbil’de bir villada yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı’nın Türkiye’nin Erbil Konsolosluğu aracılığıyla iade süreci başlatacağı öğrenildi.

bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri
bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri
20 Mart 2021
bianet erkek şiddeti videosu ve infografiği yayında
ERKEK ŞİDDETİ 2024
bianet erkek şiddeti videosu ve infografiği yayında
16 Ocak 2025
Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
12 Aralık 2024

erkek şiddeti kadın haksız tahrik cezasızlık
