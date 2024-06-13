ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 11:05
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2024 11:43
1 dk Okuma

Mayıs’ta 139 işçi, çalışırken öldü

Yılın ilk beş ayında çalışırken ölen işçi sayısı en az 738. Her gün ortalama 5 işçi çalışırken yaşamını yitiriyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Mayıs’ta 139 işçi, çalışırken öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre Mayıs’ta en az 139 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Yılın ilk beş ayında çalışırken ölen işçi sayısı en az 738. Her gün ortalama 5 işçi çalışırken yaşamını yitiriyor.

Mayıs’ta ölen işçilerin 2’si 15-17 yaş aralığındaki çocuk/genç işçilerdi. Bu ayda 18-29 yaş arası 29 işçi, 30-49 yaş arası 62 işçi, 50-64 yaş arası 30 işçi, 65 yaş ve üstü 10 işçi öldü. İSİG Meclisi 6 işçinin yaşını belirleyemedi.

En büyük neden trafik ve servis kazaları

Mayıs’ta en çok ölüm inşaat-yol (39 işçi), tarım-orman (25 işçi/çiftçi/besici/balıkçı), taşımacılık (22 işçi) ve metal işkolunda (8 işçi) yaşandı.

İş cinayetlerinin en büyük nedeni ise trafik, servis kazaları oldu. Mayıs’ta 35 işçi trafik, servis kazaları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ayda ezilme, göçük nedeniyle 29, yüksekten düşme nedeniyle 24 işçi öldü.

(HA)

İSİG Meclisi İSİG iş cinayetleri
ilgili haberler
Türkiye’de her yıl 60’ın üzerinde çocuk işçi çalışırken ölüyor
12 Haziran 2024
/haber/turkiyede-her-yil-60in-uzerinde-cocuk-isci-calisirken-oluyor-296409
İSİG Meclisi’nden 19 Mayıs raporu: 11 yılda 2 bin 500 genç iş cinayetlerinde öldü
19 Mayıs 2024
/haber/isig-meclisinden-19-mayis-raporu-11-yilda-2-bin-500-genc-is-cinayetlerinde-oldu-295533
İSİG Meclisi: Nisan ayında en az 163 işçi hayatını kaybetti
10 Mayıs 2024
/haber/isig-meclisi-nisan-ayinda-en-az-163-isci-hayatini-kaybetti-295260
Yılın ilk üç ayında 425 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
14 Nisan 2024
/haber/yilin-ilk-uc-ayinda-425-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-294201
On bir yılda en az 671 çocuk çalışırken hayatını kaybetti
28 Ocak 2024
/haber/on-bir-yilda-en-az-671-cocuk-calisirken-hayatini-kaybetti-291118
2023’te en az 1932 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
16 Ocak 2024
/haber/2023te-en-az-1932-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-290622
ilgili haberler
Türkiye’de her yıl 60’ın üzerinde çocuk işçi çalışırken ölüyor
12 Haziran 2024
/haber/turkiyede-her-yil-60in-uzerinde-cocuk-isci-calisirken-oluyor-296409
İSİG Meclisi’nden 19 Mayıs raporu: 11 yılda 2 bin 500 genç iş cinayetlerinde öldü
19 Mayıs 2024
/haber/isig-meclisinden-19-mayis-raporu-11-yilda-2-bin-500-genc-is-cinayetlerinde-oldu-295533
İSİG Meclisi: Nisan ayında en az 163 işçi hayatını kaybetti
10 Mayıs 2024
/haber/isig-meclisi-nisan-ayinda-en-az-163-isci-hayatini-kaybetti-295260
Yılın ilk üç ayında 425 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
14 Nisan 2024
/haber/yilin-ilk-uc-ayinda-425-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-294201
On bir yılda en az 671 çocuk çalışırken hayatını kaybetti
28 Ocak 2024
/haber/on-bir-yilda-en-az-671-cocuk-calisirken-hayatini-kaybetti-291118
2023’te en az 1932 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
16 Ocak 2024
/haber/2023te-en-az-1932-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-290622
Sayfa Başına Git