Mayıs’ta 139 işçi, çalışırken öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre Mayıs’ta en az 139 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Yılın ilk beş ayında çalışırken ölen işçi sayısı en az 738. Her gün ortalama 5 işçi çalışırken yaşamını yitiriyor.

Mayıs’ta ölen işçilerin 2’si 15-17 yaş aralığındaki çocuk/genç işçilerdi. Bu ayda 18-29 yaş arası 29 işçi, 30-49 yaş arası 62 işçi, 50-64 yaş arası 30 işçi, 65 yaş ve üstü 10 işçi öldü. İSİG Meclisi 6 işçinin yaşını belirleyemedi.

En büyük neden trafik ve servis kazaları

Mayıs’ta en çok ölüm inşaat-yol (39 işçi), tarım-orman (25 işçi/çiftçi/besici/balıkçı), taşımacılık (22 işçi) ve metal işkolunda (8 işçi) yaşandı.

İş cinayetlerinin en büyük nedeni ise trafik, servis kazaları oldu. Mayıs’ta 35 işçi trafik, servis kazaları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ayda ezilme, göçük nedeniyle 29, yüksekten düşme nedeniyle 24 işçi öldü.

(HA)