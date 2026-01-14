Mauritshuis Müzesi ‘İnci Küpeli Kız’ tablosunu Japonya’ya ödünç verecek

Hollanda’daki Mauritshuis Müzesi, Johannes Vermeer’in ünlü tablosu “İnci Küpeli Kız”ı bu sonbaharda Japonya’daki bir müzeye ödünç verecek.

Müze, yaptığı açıklamada eserin sonbahar sezonu boyunca Osaka’daki Nakanoshima Sanat Müzesi’nde sergileneceğini duyurdu.

“İnci Küpeli Kız”, Mauritshuis koleksiyonunun en popüler ve simgesel eseri olmasının yanı sıra, müzeyi ziyaret edenlerin büyük bölümünün başlıca ilgisini çeken yapıt olarak biliniyor. Bu nedenle müze, Vermeer’in başyapıtını nadiren koleksiyonundan çıkarıyor.

Tablo en son 2023 yılında, Amsterdam’daki Rijksmuseum’da düzenlenen ve büyük ilgi gören Vermeer retrospektifi kapsamında Hollanda dışına çıkarılmıştı.

Bu kez ödünç verilmesinin nedeni ise Mauritshuis Müzesi’nin ağustos ve eylül aylarında kapsamlı bir yenileme çalışması için kapalı olacak olması.

Dört yıllık işbirliği

Vermeer’in yaşamı boyunca yaptığı yalnızca 34 tablodan biri olan “İnci Küpeli Kız”, sanatçının en tanınan eseri olarak kabul ediliyor. Yapıt, 2003 yılında Scarlett Johansson’ın başrolünde yer aldığı aynı adlı filme konu olmasıyla da geniş kitlelerce tanınır hale geldi.

O tarihten bu yana dünyanın en popüler tablolarından biri olmayı sürdürüyor.

The Art Insider’ın aktardığına göre, eserin Japonya’ya ödünç verilmesi, Japon medya kuruluşu Asahi Shimbun Company’nin girişimleri sayesinde mümkün oldu. Şirket, tablonun ödünç verilmesine sponsor olmanın yanı sıra Mauritshuis Müzesi ile dört yıllık bir işbirliği anlaşması da imzaladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mauritshuis Genel Direktörü Martine Gosselink, “Mauritshuis için ‘İnci Küpeli Kız’ın Japonya yolculuğu, eseri Japon kamuoyuyla paylaşmak adına eşsiz bir fırsat. Bu, eserin yurt dışında sergileneceği son fırsatlardan biri olabilir,” dedi. (TY)