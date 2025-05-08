"Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü önlenebilirdi"

Çocuk Hakları Savunucuları Ağı, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin Türkiye’deki çocuk koruma sistemindeki yapısal eksikliklere dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü, tıpkı diğer çocuk ölümleri gibi, önlenebilirdi" denildi.

Çocuk Hakları Savunucuları yazılı yaptıkları açıklamada, "Mattia Ahmet’in ölümü, Türkiye’deki çocuk koruma sisteminin yetersizliğini bir kez daha gösterdi” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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“Sistemin hangi eksiklikleri bu şiddeti mümkün kıldı?” diye soran hak savunucuları, “Devletin sorumluluğunu çocuklara yüklemek ve yalnızca cezalandırıcı politikalar talep etmek yerine; gerçek nedenleri sorgulamak, eşitsizliği ve ayrımcılığı görmek, risk altındaki çocukların desteklenmesini talep etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

"Geleceğin adaleti olmalı"

Hakları savunucuları, çocuk koruma sistemine ilişkin şu eleştirileri yaptı:

Yapılan pek çok araştırma, toplumları derinden etkileyen bu tür kayıpların nedenlerinin cezaların artırılmasıyla ortadan kalkmadığını açıkça gösteriyor. Gerçek nedenlere ve etkili çözümlere odaklanmadığımız sürece, çocuk hakkı ihlalleri hız kesmeden devam edecek. Mattia Ahmet için adalet talebi, yalnızca geçmişin değil, geleceğin de adaleti olmalı. Bu talep, tek bir çocuğun daha yaşam hakkı ihlal edilmesin diye, bizi Türkiye’deki çocuk koruma sisteminin tüm açıklarıyla yüzleşmeye çağırıyor. Bu yüzleşme; çocukların haklarını, özgürlüklerini ve onurlarını gözeterek; onarıcı adaleti inşa etmeyi ve çocuklar için daha adil bir dünya adına harekete geçmeyi zorunlu kılıyor.

"Yükümlülük devlete ait"

"Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü, tıpkı diğer çocuk ölümleri gibi, önlenebilirdi" diyen Çocuk Hakları Savunucuları Ağı iktidara yükümlülüklerini hatırlattı:

"Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre, Mattia Ahmet’in yaşamını koruma yükümlülüğü de, diğer çocukların ölümle sonuçlanan şiddet eylemlerini önleme yükümlülüğü de devlete aittir. Çünkü devletler, çocukların hem her türlü tehlikeden korunması hem de şiddete başvurmalarının engellenmesi için koruyucu ve önleyici sosyal politikalar geliştirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmediği sürece, çocuklar için güvenli ve adil bir toplumdan söz edilemez."

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"Etkili bir çocuk koruma sistemi şart"

Çocuk Hakları Savunucuları, Mattia Ahmet'in dava sürecine ilişkin son olarak şu çağrıyı yaptı:

Bu davada adaletin çocuk hakları temelinde tesis edilmesi, yalnızca Mattia Ahmet için değil, bugünün ve geleceğin tüm çocukları için güvenli bir toplum inşa etmenin ön koşulu.

Çocuk hakları savunucuları olarak, adaletin, gerçek sorumluların cezalandırılmasının yanı sıra; ihmali, eşitsizliği, ayrımcılığı ve şiddeti üreten koşullarla yüzleşmekle mümkün olacağını biliyoruz.

Tüm kurumları çocukların yaşam hakkını güvence altına alacak koruyucu ve önleyici sosyal politikaları ve onarıcı adaleti hayata geçirmeye; toplumu ise hak temelli ve etkili bir çocuk koruma sistemi için birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.

(AB)