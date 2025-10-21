ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 21 Ekim 2025 10:31
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2025 14:45
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin suça sürüklenen dört çocuğun yargılandığı davada karar açıklandı. Savcılık kararı İstinaf'a taşıyacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

İstanbul'un Kadıköy'de 24 Ocak'ta  öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasının altıncı duruşması bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Minguzzi ailesi ve avukatları katıldı, tutuklu yargılanan dört çocuk ise cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşma kimlik tespiti ile başladı.

Savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı.

"Cezanın ağırlaşması çocuğun toplumla bütünleşmesini zayıflatır"
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR
6 Ekim 2025

Hapis cezaları en üst sınırdan verildi

İki çocuk hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası verildi. Diğer iki çocuk ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçlamasından beraat ederek tahliye edildi.

Cezalar üst sınırdan verildi ve indirim uygulanmadı.

Savcılık kararı İstinaf'a taşıyacağını duyurdu.

Mattia Ahmet Minguzzi davası ertelendi
2 Ekim 2025

Esas hakkındaki görüşte ne talep edilmişti?

Önceki celselerde mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaada suça sürüklenen iki çocuğun “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24’er yıl hapisle cezalandırılması istenmişti, diğer iki çocuğun ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan cezalandırılması talep edilmişti.

Savcı ayrıca "Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın" talebinde bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Olay günü Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy’de bir pazar yerinde bıçaklı saldırıya uğramıştı. Olayın güvenlik kamerası kayıtları basın ve sosyal medyada yayımlanmış, büyük tepki toplamıştı. Minguzzi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti. Suça sürüklenen dört çocuk ise tutuklanarak yargılandı.

Minguzzi davası Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar konusunu yeniden gündeme getirdi. Çocuk hakları örgütleri bu konunun nedenlerinin anlaşılması ve önleyici mekanizmaların kurulması gerektiğini sık sık tekrarladı.

