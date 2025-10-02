ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2025 16:00
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2025 16:45
1 dk Okuma

Mattia Ahmet Minguzzi davası ertelendi

Suça sürüklenen dört sanık ilk kez aynı anda hakim karşısına çıktı, sanıklardan biri adına mahkemeye sunulan kaynaştırma raporu tepkilere neden oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mattia Ahmet Minguzzi davası ertelendi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) İstanbul Kadıköy'de suça sürüklenen iki çocuk tarafından öldürülmesine ilişkin davanın beşinci duruşması Kartal’daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

"Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü önlenebilirdi"
"Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü önlenebilirdi"
8 Mayıs 2025

Mahkemede rapor gerginliği

Yargılamanın önceki aşamalarında mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna göre olayda iki şüphelinin daha varlığı tespit edilmişti. Savcılık bu kişilerin, diğer iki zanlı ile birlikte hareket ettiklerini, cesaretlendirici davranış gösterdiklerini savunmuştu.

Suça sürüklenen dört çocuk ilk kez bugün aynı anda hakim karşısına çıktı.

Davaya yeni eklenen sanıklardan birinin avukatının, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı 'kaynaştırma' raporunu mahkemeye sunması tepkilere neden oldu. Raporun, dikkat dağınıklığı ve konuşmada güçlük gibi ayrıntılar içerdiği bildirildi.

Kaynaştırma raporu, IQ seviyesi belli sınırın altında olan ve öğrenme güçlüğü çeken çocuklara veriliyor.

Minguzzi'nin yakınları duruma “Adam öldürürken engelli değiller, şimdi mi engelliler? Utanmadan katillere engelli mi diyeceksiniz? Vicdanın yok mu senin?" sözleriyle tepki gösterdi.

Gerginlik üzerine duruşmaya ara verildi.

Aradan sonra sanıkların çapraz sorgusuna geçildi. Sonrasında ise olay günü orada olan pazarcıların tanık sıfatıyla ifadeleri alındı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dava 21 Ekim tarihine ertelendi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti suça sürüklenen çocuklar kadıköy çocuk mahkemeleri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git