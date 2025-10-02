Mattia Ahmet Minguzzi davası ertelendi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) İstanbul Kadıköy'de suça sürüklenen iki çocuk tarafından öldürülmesine ilişkin davanın beşinci duruşması Kartal’daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

"Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü önlenebilirdi"

Mahkemede rapor gerginliği

Yargılamanın önceki aşamalarında mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna göre olayda iki şüphelinin daha varlığı tespit edilmişti. Savcılık bu kişilerin, diğer iki zanlı ile birlikte hareket ettiklerini, cesaretlendirici davranış gösterdiklerini savunmuştu.

Suça sürüklenen dört çocuk ilk kez bugün aynı anda hakim karşısına çıktı.

Davaya yeni eklenen sanıklardan birinin avukatının, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı 'kaynaştırma' raporunu mahkemeye sunması tepkilere neden oldu. Raporun, dikkat dağınıklığı ve konuşmada güçlük gibi ayrıntılar içerdiği bildirildi.

Kaynaştırma raporu, IQ seviyesi belli sınırın altında olan ve öğrenme güçlüğü çeken çocuklara veriliyor.

Minguzzi'nin yakınları duruma “Adam öldürürken engelli değiller, şimdi mi engelliler? Utanmadan katillere engelli mi diyeceksiniz? Vicdanın yok mu senin?" sözleriyle tepki gösterdi.

Gerginlik üzerine duruşmaya ara verildi.

Aradan sonra sanıkların çapraz sorgusuna geçildi. Sonrasında ise olay günü orada olan pazarcıların tanık sıfatıyla ifadeleri alındı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dava 21 Ekim tarihine ertelendi.

(NÖ)