Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti organize suç kapsamına alındı

İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma, artık organize suç örgütü kapsamında değerlendirilecek.

T24'ün aktardığına göre, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda alışveriş yaparken, B.B. adlı şahısla yaşadığı tartışma sonucu beş yerinden bıçaklanmıştı. Olay anında yanında bulunan bir diğer kişi, U.B., yerde yaralı halde yatan çocuğa tekmelerle saldırmıştı.

Yaşam mücadelesi 14 gün sürdü

Ağır yaralanan Minguzzi, 14 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, failler hakkında “çocuğu kasten öldürmek” suçundan 18 ila 24 yıl arası hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı.

İddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 10 Nisan’da Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görüldü ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Duruşmanın ikinci oturumu ise 8 Mayıs’ta yapılacak.

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, dosyada organize suç bağlantısı olduğuna dair bulgular elde edilmesi üzerine soruşturmayı organize suç örgütü kapsamında yeniden sınıflandırdı.

Ahmet Mattia Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

(EMK)