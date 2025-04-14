Mattia Ahmet'in adı Trabzonspor tribününe verildi

Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ismi, Trabzonspor’un maçlarını oynadığı Papara Park’taki bir tribüne verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Fırtına” tribününün isminin “Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü” olarak değiştirildiği duyuruldu.

Trabzonspor’un resmi açıklamasında, bu adımın yalnızca bir isim değişikliği değil, aynı zamanda bir duruşun ifadesi olduğu vurgulandı.

“Bu karar vicdanın, kardeşliğin ve adalet arayışının sesi olması amacıyla alınmıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada, Mattia Ahmet’in futbol sevgisinin ve yaşama coşkusunun unutulmayacağı belirtildi.

“Onun ismini, tutkuyla bağlı olduğu futbol dünyasında yaşatmak bize düşen en temel görevlerden biridir. Trabzonspor olarak gençlerimizi şiddetin her türlüsünden korumaya kararlıyız” denilen açıklamada, söz konusu tribünün bir mekân olmanın ötesine geçerek “bir değer, bir duruş ve bir çağrı” anlamı taşıyacağı kaydedildi.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy’deki bir pazara kaykay malzemesi almaya gitmişti. Burada B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan tartışmada, B.B. tarafından 5 kez bıçaklanan Minguzzi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 9 Şubat’ta yaşamını yitirmişti.

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(EMK)