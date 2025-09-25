MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi yolda

Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının önlenmesi amacıyla, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’a yeni yetkiler verilecek. Yapılacak yasal düzenlemeyle, şüpheli hesap hareketleri anlık olarak izlenebilecek ve gerek görülmesi durumunda hesaplar hemen dondurulabilecek.

NTV’nin haberine göre, bu yasa teklifi, Meclis’in yeni yasama döneminde ele alınacak ve 11. Yargı Paketi kapsamında sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para ile mücadeleye yönelik açıklanan yeni kriterler, MASAK’ın mevzuatına dahil edilecek.

Yeni düzenleme ile, banka hesaplarında olağandışı hareketlilikler MASAK tarafından sıkı bir şekilde izlenecek. "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun"da, şüpheli işlem bildirimine ilişkin hükümler değiştirilecek ve bilgi ile belge paylaşımı anlık takibe uygun şekilde revize edilecek.

MASAK, gelişmiş teknolojileri kullanarak bankalar ve finans kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale etme yetkisine sahip olacak. Bu sayede, kara para aklama ile mücadelede etkinlik artırılacak.

Kaynağı belirsiz veya kişi ve kurumların mali gücünü aşan hesap hareketlerinde anlık izleme sistemi devreye girecek. Ayrıca, gerekli durumlarda hesapların hemen dondurulabilmesi için yasal bir zemin oluşturulacak. Teklifin, Ekim ayında Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

MASAK nedir, görevleri nelerdir? Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 17 Şubat 1997 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla görev yapan önemli bir kurumdur. MASAK, Türkiye'deki finansal sistemin güvenliğini sağlamak ve kara para aklama ile terörizmin finansmanını engellemek için çeşitli faaliyetler yürütmektedir. MASAK’ın başlıca görevleri şöyle: 1. Politika ve Mevzuat Geliştirme: MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda plan, strateji, program ve politika hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca, bu alandaki mevzuat çalışmalarını yapar. 2. Veri Toplama ve Analiz: MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı gibi riskleri tespit etmek için veri toplar, şüpheli işlem bildirimlerini analiz eder ve gerektiğinde ilgili birimlere bilgi aktarır. 3. Yükümlülük Denetimi: MASAK, finansal kuruluşların ve diğer yükümlülerin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili yasal yükümlülüklerini denetler. 4. Koordinasyon: MASAK, ulusal düzeyde ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlar. Ayrıca, uluslararası düzeyde de yabancı ülkelerle işbirliği yaparak bilgi alışverişi gerçekleştirir. 5. İnceleme ve Araştırma: MASAK, şüpheli işlemler ve kara para aklama ile ilgili olarak detaylı incelemeler yapar. Şüpheli bulgular durumunda, Cumhuriyet savcılıklarına başvurarak suç duyurusunda bulunabilir. 6. Dış İlişkiler: MASAK, uluslararası ilişkileri yürüterek yabancı ülkelerdeki benzer kurumlarla görüşmeler yapar ve gerektiğinde mutabakat muhtıraları imzalar. MASAK’ın görev alanı, kara para aklama ve terörizmin finansmanının engellenmesi için yapılan yasal düzenlemeleri destekleyerek, bu suçlarla mücadelede önemli bir rol oynuyor.

(EMK)