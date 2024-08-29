Marzieh Hamidi’den Afganistanlı kadınlar için destek çağrısı

Afganistanlı kadın atlet Marzieh Hamidi, Afganistan'daki cinsiyet ayrımcılığını protesto etmek ve hepinizi Afgan kadınlarına destek olmaya çağırmak için #LetUsExist adlı bir hashtag kampanyası başlattı.

2021'de Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından Fransa'ya göç eden Tekvando sporcusu Marzieh Hamidi, sosyal medyada yayınladığı video ile herkesi Taliban’ın kadın karşıtı politikalarına karşı ses çıkarmaya çağırıyor.

İlgili madde, "Yetişkin bir kadın zorunlu olarak evinden ayrıldığında sesini, yüzünü ve vücudunu gizlemek zorundadır" ifadesini içeriyor.

Taliban’ın en son onayladığı yasaya göre kadınların seslerinin toplum içinde duyulmasını “ahlaksızlık" olarak tanımlıyor.

Ayrıca Afganistanlı kadınlar, #AWomansVoiceIsNotAwrat etiketini kullanarak yeni Taliban yasasına karşı kapalı alanda protesto düzenliyor.

Kadınlar, #AWomansVoiceIsNotAwrat etiketi ile sosyal medyadan seslerini yükseltiyor.

Yasa kadınların yüzlerini ve bedenlerini, “erkekleri günaha ve kötülüğe sürüklememek için" nasıl tamamen örtmeleri gerektiğini de tanımlıyor:

Aşırılıkçı bu toplumsal kurallar 2022 yılından bu yana ülkede kararname ile uygulanıyordu ancak son yasa ile resmiyet kazandı.

Söz konusu madde, "Yetişkin bir kadın zorunlu olarak evinden ayrıldığında sesini, yüzünü ve vücudunu gizlemek zorundadır" ifadesini içeriyor.

Yeni yasa ile Muhtesipler, Afgan halkının kamusal alanlarda nasıl göründüklerine, ne yiyip içtiklerine kadar müdahale edebilecek.

#LetUsExist hakkında

#LetUsExist, "Bize Var Olma İzni Verin" anlamına gelen bir sosyal medya kampanya etiketidir. Bu etiket, Afganistanlı kadınların Taliban'ın kadınlara yönelik baskıcı politikalarına karşı seslerini duyurmak ve insan hakları için mücadele etmek amacıyla kullanılıyor.

Kampanya, kadınların toplum içinde var olma ve seslerini duyurma haklarına sahip olmalarını talep ediyor. Marzieh Hamidi’nin başlattığı bu hareket, kadınların özgürce var olma, konuşma ve toplum içinde yer alma haklarını savunmak için bir çağrı niteliği taşıyor.