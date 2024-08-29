Marzieh Hamidi’den Afganistanlı kadınlar için destek çağrısı

Afganistanlı kadın atlet Marzieh Hamidi, Afganistan'daki cinsiyet ayrımcılığını protesto etmek ve hepinizi Afgan kadınlarına destek olmaya çağırmak için #LetUsExist adlı bir hashtag kampanyası başlattı.
I’m launching this hashtag #LetUsExist to protest against the gender apartheid in Afghanistan and im inviting all of you to support Afghanistani women and to fight for gender equality ! pic.twitter.com/ZPwv0DD1aL— marzieh hamidi (@MarziehHamidi) August 26, 2024
2021'de Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından Fransa'ya göç eden Tekvando sporcusu Marzieh Hamidi, sosyal medyada yayınladığı video ile herkesi Taliban’ın kadın karşıtı politikalarına karşı ses çıkarmaya çağırıyor.
Taliban’ın en son onayladığı yasaya göre kadınların seslerinin toplum içinde duyulmasını “ahlaksızlık" olarak tanımlıyor.
İlgili madde, "Yetişkin bir kadın zorunlu olarak evinden ayrıldığında sesini, yüzünü ve vücudunu gizlemek zorundadır" ifadesini içeriyor.
"Sesim benim gücümdür"
Ayrıca Afganistanlı kadınlar, #AWomansVoiceIsNotAwrat etiketini kullanarak yeni Taliban yasasına karşı kapalı alanda protesto düzenliyor.
Kadınlar, #AWomansVoiceIsNotAwrat etiketi ile sosyal medyadan seslerini yükseltiyor.
My voice is my power!— Elaha (@ElahaHRD) August 29, 2024
My face is my identity!
I am an Afghan woman and I have the right to be seen and heard, and the law of the Taliban group cannot limit my freedom and rights.#womensrights #صدای_زن_عورت_نیست pic.twitter.com/GY0jmlBi5B
Yasadan detaylar
bbc’nin geçtiği habere göre, Taliban yönetimi, Muhtesip isimli ahlak polisleri aracılığıyla toplumsal yaşamı kısıtlıyor.
Yeni yasa ile Muhtesipler, Afgan halkının kamusal alanlarda nasıl göründüklerine, ne yiyip içtiklerine kadar müdahale edebilecek.
Yeni yasa, kadınların seslerinin toplum içinde duyulmasını “ahlaksızlık" olarak tanımlıyor.
Söz konusu madde, "Yetişkin bir kadın zorunlu olarak evinden ayrıldığında sesini, yüzünü ve vücudunu gizlemek zorundadır" ifadesini içeriyor.
Aşırılıkçı bu toplumsal kurallar 2022 yılından bu yana ülkede kararname ile uygulanıyordu ancak son yasa ile resmiyet kazandı.
Taliban toplumsal ahlak yasalarına uymayan 10 binden fazla kişinin şu ana kadar gözaltına aldığını açıklıyor
Yasa kadınların yüzlerini ve bedenlerini, “erkekleri günaha ve kötülüğe sürüklememek için" nasıl tamamen örtmeleri gerektiğini de tanımlıyor:
- Bir kadın bedenini tamamen örtmelidir.
- Bir kadın "günaha sürüklememek" için yüzünü örtmelidir.
- Bir kadının sesi "avret" kapsamında değerlendirilir ve toplum içinde duyulmamalıdır. (Arapça avret kelimesi, örtülmesi gereken vücut kısımlarını ifade eder. Avret, hem erkekler hem de kadınlar için, toplum tarafından görülmemesi gereken vücudun parçalarını içerir.)
- Kadınlar ayrıca evlerinin içinde bile şarkı söylerken veya yüksek sesle kitap okurken duyulmamalıdır.
- Kadınların kıyafetleri ince, kısa veya dar olmamalıdır.
- Kadınlar, kan veya evlilik bağıyla bağlı olmadıkları erkeklerden bedenlerini ve yüzlerini gizlemelidir.
- Erkeklerin kadınların bedenlerine ve yüzlerine bakmaları da yasaktır ve aynı şey yetişkin kadınların erkeklere bakması için de geçerlidir.
#LetUsExist hakkında
#LetUsExist, "Bize Var Olma İzni Verin" anlamına gelen bir sosyal medya kampanya etiketidir. Bu etiket, Afganistanlı kadınların Taliban'ın kadınlara yönelik baskıcı politikalarına karşı seslerini duyurmak ve insan hakları için mücadele etmek amacıyla kullanılıyor.
Kampanya, kadınların toplum içinde var olma ve seslerini duyurma haklarına sahip olmalarını talep ediyor. Marzieh Hamidi’nin başlattığı bu hareket, kadınların özgürce var olma, konuşma ve toplum içinde yer alma haklarını savunmak için bir çağrı niteliği taşıyor.
#AWomansVoiceIsNotAwrat hakkında
#AWomansVoiceIsNotAwrat, “Bir Kadının Sesi Ayıp Değildir” anlamına gelir. Bu etiket, Taliban’ın kadınların seslerini toplumsal alanlarda duyurmalarını “ahlaksızlık” olarak nitelendiren yasalarına karşı bir tepki olarak kullanılıyor.
Taliban'ın Afganistan'daki 3. yılı: Kadınlar haklarını 'sessiz ve gizli' nasıl savunuyor?
(EMK)