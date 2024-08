Marzieh Hamidi’den Afganistanlı kadınlar için destek çağrısı

Afganistanlı kadın atlet Marzieh Hamidi, Afganistan'daki cinsiyet ayrımcılığını protesto etmek ve hepinizi Afgan kadınlarına destek olmaya çağırmak için #LetUsExist adlı bir hashtag kampanyası başlattı.

I’m launching this hashtag #LetUsExist to protest against the gender apartheid in Afghanistan and im inviting all of you to support Afghanistani women and to fight for gender equality ! pic.twitter.com/ZPwv0DD1aL

2021'de Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından Fransa'ya göç eden Tekvando sporcusu Marzieh Hamidi, sosyal medyada yayınladığı video ile herkesi Taliban’ın kadın karşıtı politikalarına karşı ses çıkarmaya çağırıyor.

Ayrıca Afganistanlı kadınlar, #AWomansVoiceIsNotAwrat etiketini kullanarak yeni Taliban yasasına karşı kapalı alanda protesto düzenliyor.

Kadınlar, #AWomansVoiceIsNotAwrat etiketi ile sosyal medyadan seslerini yükseltiyor.

My voice is my power!

My face is my identity!



I am an Afghan woman and I have the right to be seen and heard, and the law of the Taliban group cannot limit my freedom and rights.#womensrights #صدای_زن_عورت_نیست pic.twitter.com/GY0jmlBi5B