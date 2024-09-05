Marzieh Hamidi: Spor benim mücadele aracım

İran’dan Afganistan’a kaçan, Taliban’ın Afganistan’ı işgal etmesi üzerine 2021’de Fransa’ya göç eden bir sporcu ile tanıştıracağım sizi: Marzieh Hamidi.

Hamidi, şimdilerde yalnızca spor hayatı için değil, Afganistan’daki kadınlar için de mücadele ediyor.

Afganistan'daki kadınların haklarını savunmak için sosyal medyada başlattığı kampanyanın ardından Fransa’da da tehdit edildiğini ve evinden taşındığını açıklayan Hamidi, “Kendimi yeniden tehlikede olduğum bir durumda bulmak için ülkemi terk etmedim” diyor.

Bu cümlesi ile de hem Fransa’daki hayatının zorluklarını hem de Fransa’ya göç etmesine neden süreci özetliyor.

"Taliban spor yapma yasağı getirince Fransa'ya göç ettim"

Afganistan’da Taliban öncesi dönemde de kadınlar için hayat kolay değildi. Güvenlik her zaman bir sorun olmuştu, ancak Taliban’ın gelişiyle durum daha da kötüleşti.

bianet’e yaşadıklarını anlatan Hamidi, “Taliban geldikten sonra kadınlara spor yapma yasağı getirildi ve evde kalmaları gerektiği söylendi. Bu yüzden ülkemi terk etmeye, hayallerimin peşinden gitmeye ve Afganistan’daki kadınlar için yurt dışında mücadele etmeye karar verdim” diyor.

“Her gün kâbuslar görüyordum”

Hamidi, Afganistan’dan ayrıldığında hayatını ve sporunu yeniden inşa etmenin zorluğunu anlatıyor:

“Ülkemi terk ettiğimde sporuma, antrenmanlarıma ve hayatıma odaklanmak çok zordu. Her gün geride bıraktığım ülkemin kadınlarını düşünüyordum. Taliban ve onlardan kaynaklanan travma nedeniyle her gün kabuslar görüyordum.”

Ancak, zorluklara rağmen, sporunu bir mücadele aracı olarak kullanmaya karar veriyor Hamidi, şöyle diyor:

“Mücadelem Afganistanlı kadınlar için. Sporu, cinsiyet eşitliğini savunmak ve Afgan kadınları hakkında farkındalık yaratmak için bir platform olarak kullanıyorum. Bu çok zor bir mücadele, ama asla pes etmeyeceğim ve kazanacağım.”

Hamidi, Taliban yönetiminin geldiği dönemde fiziksel olarak iyi bir durumda olmadığını anlatıyor.

Ancak Fransa milli takımına katıldıktan sonra yeniden antrenmanlara başladığını ve şu anda daha önce olduğundan daha çok çalıştığını belirtiyor.

“Başlangıçta çok zordu, ama başardım ve şimdi öncekinden daha çok çalışıyorum çünkü Afgan kadınları için mücadele etmek gibi bir hedefim var” diyen Hamidi, sporda da başarılı olacağının sözünü veriyor.

"Geride kalanlar için endişeliyim"

Marzieh Hamidi, Afganistan’ı terk ederken yalnız olduğunu ve ailesinin orada bulunduğunu hatırlatıyor.

Özellikle annesiyle vedalaşmanın ne kadar zor olduğunu, onun ağladığını ve onsuz nasıl yaşayabileceğini düşündüğünü söylüyor.

İyi haber ki sonunda ailesini güvenli bir yere getirmeyi başarıyor. “Ama hala orada birçok akrabam var. Kuzenlerim ve orada sıkışıp kalan çok sayıda insan var. Arkadaşlarım ve tanıdığım birçok kişi orada. Onlardan Afganistan'daki hayatın ne kadar zor olduğunu duymak zor” diyor. “Geride kalanlar için endişeliyim” ekliyor.

Hamidi, İran’da bir mülteci olarak doğup büyüdüğünü, mülteci olmanın zorluklarını çok iyi bildiğini belirtiyor.

“İran'da hiçbir zaman hoş karşılandığımı hissetmedim. 2020'de ülkeme taşındığımda, bir yıl sonra evim Afganistan’ı kaybettim ve tekrar ayrılmak zorunda kaldım” diyor.

“Kalbim daha kırık”

Bu süreçlerin onu nasıl değiştirdiğini anlatan Hamidi, “Bu sefer göç beni değiştirdi, artık önceki Marzieh değilim, daha güçlüyüm ama kalbim daha kırık” diye ekliyor.

Fransa’da geçirdiği ilk zamanların zorlu geçtiğini ve antrenmanlara odaklanmakta zorlandığını belirten Hamidi, depresyondan muzdarip olduğunu ve ne için savaştığını bilmediğini dile getiriyor.

Ancak zamanla daha güçlü bir hale geldiğini söyleyen Hamidi, “Yarışlarda kazanmak istiyorum ve tarihe kendi ellerimle yazacağım” diyor.

"Uluslararası boyut oldukça endişe verici"

francetvinfo'nun haberine göre, 22 yaşındaki sporcu, bir videosunda #LetUsExist (Bırakın Var Olalım) başlığıyla bir kampanya başlattı ve o zamandan beri dijital ve telefon yoluyla saldırılara maruz kaldı.

Avukatı Inès Davau'nun açıkladığı gibi: "Tekrarlanan tecavüz ve ölüm tehditleri alıyor, ayrıca kendisinin düzenlenmiş fotoğrafları ve cinsel içerikli yorumlar gönderiliyor. Soruşturma, telefon numarasının nasıl binlerce kişinin eline geçtiğini ve Marzieh Hamidi'nin Avrupa ülkelerinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Suudi Arabistan'dan ve Fransa'dan binlerce telefon çağrısı almasının nasıl mümkün olduğunu açığa çıkarabilir. Bu uluslararası boyut oldukça endişe verici" diye ekledi avukat.

(EMK)