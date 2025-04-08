Mart’ta her gün 5 işçi çalışırken öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre Mart’ta en az 145 işçi, iş cinayetlerinde hayatın kaybetti.

Ocak’ta ölen 178 ve Şubat’ta ölen 124 kişiyle birlikte 2025’in ilk üç ayında iş cinayetlerinde yaşamdan koparılanların sayısı 447’ye ulaştı.

Mart’ta hayatlarını kaybedenlerin 7’si kadın işçiydi. 6’sı da çocuk/gençti. Ölenler içinde 4 de göçmen/mülteci işçi var. Ayrıca işçilerin sadece 2’si (yüzde 1,4) bir sendikanın üyesiydi.

Sektörel olarak bu ayda sanayide çalışan 46, inşaatta çalışan 38*, hizmet sektöründe çalışan 33 ve tarımda çalışan 28 işçi hayatını kaybetti.

İnşaat iş kolundaki ölümler deprem bölgesinde

Mart ayında en çok iş cinayeti inşaat, tarım, taşımacılık, konaklama ve metal işkollarındaki görüldü.

İnşaatlardaki ölümlerde deprem bölgesi öne çıktı. İnşaat işkolundaki 38 iş cinayetinin 15’i Hatay, Antep, Adıyaman, Malatya ve Osmaniye’de meydana geldi.

İnşaat, yol işkolunda 36,

Tarım, orman işkolunda 28 (8 işçi ve 20 çiftçi),

Taşımacılık işkolunda 19,

Konaklama, eğlence işkolunda 13,

Metal işkolunda 11,

Belediye, genel İşler işkolunda 8,

Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 7,

Gıda, şeker işkolunda 4,

Enerji işkolunda 4,

Madencilik işkolunda 3,

Petro-kimya, lastik işkolunda 3,

Gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 2,

Savunma, güvenlik işkolunda 2,

Ağaç, kâğıt işkolunda 1,

Çimento, toprak, cam işkolunda 1,

Sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 1 işçi hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi Mart’ta hayatını kaybeden 2 işçinin işkolunu belirleyemedi. Ancak ellerindeki veriler çalıştığı bu iki ölümü inşaat, yol işkoluna dahil etti.

Trafik ve servis kazaları yine ilk sırada

İş cinayetlerinin nedenlerinde ilk sırada trafik, servis kazaları yer aldı. Bu ölümlerin çoğunu taşımacılık, inşaat ve tarım işkolundaki şoför ve servis araçlarındaki işçiler oluşturdu. İkinci sırada tarım, inşaat ve metal işkollarında sıkça görülen ezilme ve göçükler yer alıyor. Üçüncü sırada ise esas olarak inşaatlarda görülen yüksekten düşmeler var.

Mart ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, servis kazası nedeniyle 36,

Ezilme, göçük nedeniyle 29,

Yüksekten düşme nedeniyle 27,

Kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 21,

İntihar nedeniyle 10,

Patlama, yanma nedeniyle 7,

Elektrik çarpması nedeniyle 3,

Şiddet nedeniyle 2,

Zehirlenme, boğulma nedeniyle 1,

Nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 1,

Kesilme, kopma nedeniyle 1,

Diğer nedenlerden dolayı 7 işçi

(HA)