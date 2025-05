Martin Scorsese’den Mosab Abu Toha’ya Pulitzer tebriği

Good Fellas, The Irishman, Taxi Driver gibi kült filmlere imzasını atan ABD’li film yapımcısı ve yönetmen Martin Scorsese, The New Yorker’da yayımlanan denemeleriyle Pulitzer kazanan Filistinli şair ve yazar Mosab Abu Toha’yı evinde ziyaret ederek kutladı.

Abu Toha, ünlü yönetmenin ev ziyaretini birlikte çekildikleri bir fotoğraf ile Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafın açıklamasında da şöyle dedi:

“Gazze’deki ailelerimiz ölürken ve tehlike altında olmaya devam ederken, beni onurlandırmak ve Pulitzer Ödülü’nü en ufak bir şekilde bile olsa kutlamak için bize kim katıldı? Eh, sadece bir Martin Scorsese var.’’

Daha önce İsrail’in Filistin’i işgaline yönelik doğrudan bir açıklaması olmayan Martin Scorsese’nin Abu Toha’yı şahsen tebrik etmesi dolaylı bir Filistin desteği olarak yorumlandı. Scorsese’nin hayranları yönetmenin Filistin halkının yanında durması konusunda X ve Reddit gibi platformlarda olumlu görüşler paylaştı.

Mosab Abu Toha 5 Mayıs Pulitzer ödüllerinde Filistin savaşı hakkında yazdığı The New Yorker’da yayınlanan makaleleri ile Pulitzer Yorum Ödülü’ne layık görülmüştü.

Martin Scorsese hakkında

Tüm zamanların en önemli yönetmenlerinden biri olarak kabul ediliyor ve cesur, titiz film yapımcılığı tarzıyla biliniyor. 17 Kasım 1942’de New York’ta doğdu. İtalya kökenli bir ailenin çocuğu olan Scorsese, genç yaşlarda sinemaya ilgi duymaya başladı. New York Üniversitesi’nde sinema eğitimi aldıktan sonra kısa sürede sinema dünyasında kendine yer edindi.

1973 yapımı Mean Streets filmiyle kendini kanıtladıktan sonra Taxi Driver, Raging Bull ve Goodfellas gibi filmlere imza attı.

Killers of the Flower Moon, Hugo (2011), The Wolf of Wall Street (2013) ve The Irishman (2019) ile Akedemi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Film adaylığı elde etti. The Departed ile 2006'da En İyi Yönetmen Oscar'ını aldı. Bunun yanında Altın Küre, BAFTA ve Cannes Film Festivali gibi pek çok prestijli ödülün de sahibi oldu.

Scorsese filmlerinde genellikle suç, adalet, toplumsal eşitsizlik ve Amerikan rüyasının çelişkilerini işlemesiyle tanınıyor.

Mosab Abu Toha hakkında

Yazar, şair, akademisyen ve kütüphaneci.

1992’de Gazze’nin kuzeyindeki Eş-Şati Mülteci Kampında doğdu. Beyt Layha bölgesinde büyüdü. Gazze İslam Üniversitesi’nde okudu.

2017’de Beyt Layha’da, Filistin’in ilk İngilizce dilinde yayınların yer aldığı Edward Said Kütüphanesi’ni kurdu. 2016-2019 yılları arasında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) okulunda İngilizce eğitimi verdi.

2019- 2020 yılları arasında Harvard Üniversitesi’ne Misafir Araştırmacı olarak katıldı ve burada Risk Altındaki Akademisyenlerle ilgili yazdı.

Arrowssmith Press, The Nation Literary Hub, The New York Times ve The New Yorker gibi yayınlarda yazıları yayımlandı. İlk şiir kitabı olan Things You May Find Hidden in My Ear’dı. Poetry Foundation’dan çıkan kitapla Filistin Kitap Ödülü’ne ve Amerikan Kitap Ödülü’ne layık görüldü.

2019’da ikinci Edward Said Kütüphanesi’ni Gazze şehrinde açtı. 2023’te Syracuse Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak atandı.

En az 4 kez İsrail’in saldırılarından sağ kurtuldu. En son Kasım 2023’te Gazze’den Mısır’a ailesiyle birlikte tahliye edilirken 200 Filistinli erkek ile beraber İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

3 gün boyunca gözaltında tutulduktan sonrasında şunları yazdı: ‘’Beni ailemden ayırdılar, dövdüler ve sorguya çektiler.’’

Uluslararası kamuoyunun baskısı sonucu salıverildi ve ailesiyle birlikte ABD’ye göç etti. Burada The New Yorker’da ailesinin ve kendisinin İsrail’in Filistin saldırıları sırasında yaşadıklarını kaleme almaya başladı. Savaşın psikolojik ve fiziksel etkilerini bütün boyutları ile işlediği bu yazıları ile 2025 Pulitzer Yorum Ödülü’ne layık görüldü.