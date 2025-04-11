Mart ayında CHP oy arttırdı AKP geriledi

İBB'ye yönelik operasyon ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından seçmen tavrını belirleyen araştırmalar yayınlanmaya başladı. İktidara yakın isimlerden Hakan Bayrakçı'nın sahip olduğu Sonar Araştırma'nın yaptığı mart ayı anketinde CHP'nin AKP ile arayı açtığı görüldü.

Anket sonucuna göre CHP halen birinci parti durumunda ve ikinci sıradaki AKP'nin yaklaşık 6 puan önünde yer alıyor. Şubat ayı anketine göre AKP 1 puan gerilerken MHP ise son 2 ayda 1,5 puan geriledi.