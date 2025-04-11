Mart ayında CHP oy arttırdı AKP geriledi
İBB'ye yönelik operasyon ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından seçmen tavrını belirleyen araştırmalar yayınlanmaya başladı. İktidara yakın isimlerden Hakan Bayrakçı'nın sahip olduğu Sonar Araştırma'nın yaptığı mart ayı anketinde CHP'nin AKP ile arayı açtığı görüldü.
İBB'ye yönelik operasyon ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından seçmen tavrını belirleyen araştırmalar yayınlanmaya başladı. İktidara yakın isimlerden Hakan Bayrakçı'nın sahip olduğu Sonar Araştırma'nın yaptığı mart ayı anketinde CHP'nin AKP ile arayı açtığı görüldü.
Anket sonucuna göre CHP halen birinci parti durumunda ve ikinci sıradaki AKP'nin yaklaşık 6 puan önünde yer alıyor. Şubat ayı anketine göre AKP 1 puan gerilerken MHP ise son 2 ayda 1,5 puan geriledi.
Ankette katılanların yüzde 36,6'sı CHP'ye oy vereceğini söyledi. İkinci sırada yüzde 30,4 ile AKP yer aldı. DEM Parti'nin oyu yüzde 8,9, MHP'nin oyu yüzde 6,7 olarak ölçüldü. İYİ Parti'nin oyu yüzde 6,4, Zafer Partisi'nin oyu yüzde 6,1, Yeniden Refah Partisi'nin oyu ise yüzde 2,5 olarak ölçüldü.