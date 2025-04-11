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Yayın Tarihi: 11 Nisan 2025 16:21
 ~ Son Güncelleme: 11 Nisan 2025 16:49
1 dk Okuma

Mart ayında CHP oy arttırdı AKP geriledi

SONAR Araştırma tarafından her ay yapılan "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" başlıklı araştırmasında CHP'nin oyunu arttırdığı ortaya çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir kişi oy pusulasını sandığa atıyor. Kişinin sadece eli gözüküyor.
Fotoğraf: AA

İBB'ye yönelik operasyon ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından seçmen tavrını belirleyen araştırmalar yayınlanmaya başladı. İktidara yakın isimlerden Hakan Bayrakçı'nın sahip olduğu Sonar Araştırma'nın yaptığı mart ayı anketinde CHP'nin AKP ile arayı açtığı görüldü.

Görseli Büyüt

İBB'ye yönelik operasyon ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından seçmen tavrını belirleyen araştırmalar yayınlanmaya başladı. İktidara yakın isimlerden Hakan Bayrakçı'nın sahip olduğu Sonar Araştırma'nın yaptığı mart ayı anketinde CHP'nin AKP ile arayı açtığı görüldü.

Anket sonucuna göre CHP halen birinci parti durumunda ve ikinci sıradaki AKP'nin yaklaşık 6 puan önünde yer alıyor. Şubat ayı anketine göre AKP 1 puan gerilerken MHP ise son 2 ayda 1,5 puan geriledi.

Görseli Büyüt

Ankette katılanların yüzde 36,6'sı CHP'ye oy vereceğini söyledi. İkinci sırada yüzde 30,4 ile AKP yer aldı. DEM Parti'nin oyu yüzde 8,9, MHP'nin oyu yüzde 6,7 olarak ölçüldü. İYİ Parti'nin oyu yüzde 6,4, Zafer Partisi'nin oyu yüzde 6,1, Yeniden Refah Partisi'nin oyu ise yüzde 2,5 olarak ölçüldü.

Haber Yeri
İstanbul
seçim sonar araştırma CHP AKP
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