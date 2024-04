Márquez'in başyapıtı “Yüzyıllık Yalnızlık” diziye uyarlandı

Nobel Edebiyat Ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel García Márquez'in 1967 yılında Meksika'ya ilk gidişinde yazdığı başyapıtı niteliğindeki romanı “Yüzyıllık Yalnızlık” diziye uyarlandı.

Fragmanı yayınlayan Netflix diziyi, “Efsanevi Macondo kasabasında Buendía ailesi bir lanetle, delilikle ve imkansız aşkla karşı karşıya kalır” şeklinde duyurdu.

Laura Mora ve Alex García López'in yönettiği "Yüzyıllık Yalnızlık"ın tamamı İspanyolca ve Kolombiya'da, Gabriel García Márquez'in ailesinin desteğiyle çekildi.

Here's the first look at One Hundred Years Of Solitude — the new series adapted from Gabriel García Márquez's masterpiece novel.



