Marmaris'ten siyasetçilere 'samimiyet' çağrısı

Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi, yerel seçimlere dair ortak açıklama yaptı. Kent Meydanında yapılan açıklamada metni Halime Şaman okudu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre yaşadıklarının siyasete alet edilemeyecek kadar sahici ve yakıcı olduğunu ifade eden Şaman, yerel seçim sürecinde siyasetçilerden samimiyet beklediklerini söyledi. Şaman, “Uzun süreden beri Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi ve Marmaris Kent Konseyi olarak zorlu bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücadeleyi hem kendi geleceğimiz hem de kentin hakları ve doğası için verdik, veriyoruz. Doğamız, yaşam alanlarımız yağmalanmaya çalışıldığında yaşadıklarımız çok gerçek ve ödediğimiz bedel de çok büyüktü” dedi.

"Neredeydiniz?"

Çevre kelimesini diline pelesenk edip siyasetin çıkarcı oyunlarına, halkın aklıyla dalga geçen propaganda yöntemlerine malzeme edenlere, kendisine başarı öyküsü, bir zafer çıkartmaya çalışanlara bir çift söyleyecekleri olduğunu belirten Şaman, şunları söyledi: “Sinpaş, Milli Parkı katlederken, MUÇEV Marina Karacasöğüt Koyu’na çökerken, Hisarönü'nde 142 parselde, sulak alana beton dökülürken, hemen yanında aynı yapıya sahip sulak alan, güya belediyenin piknik yeri olarak Sinpaş'ın molozları ile doldurulurken, hepimizin malı prestij projeleri maskesiyle arpalığa dönüştürüldüğünde neredeydiniz?”

Alanların emekle kazanıldığını vurgulayan Şaman, emek vermeden mücadelelerin sahibi gibi halkın aklıyla oynanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Şaman, “Siyaset hakla birlikte, mücadele alanlarında yapılır. Bizler Marmaris’i savunurken yoktunuz ve sizin olmadığınızı hiçbir zaman unutmayacağız” diye konuştu.

(AD)