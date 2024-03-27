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Yayın Tarihi: 27 Mart 2024 16:53
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2024 16:53
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Marmaris Belediyesi, Sinpaş keşfinde onaylanmamış belge sundu

Muğla'nın Kızılbük beldesinde Sinpaş GYO’nun inşa etmek istediği otel projesiyle ilgili yapılan bilirkişi keşfinden sonra tutanak düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Marmaris Belediyesi, Sinpaş keşfinde onaylanmamış belge sundu
Fotoğraf: Marmaris Kent Konseyi

Marmaris Kent Konseyi’nin, Marmaris Belediyesince Kızılbük’teki çalışmaları için Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na (GYO) A.Ş. verilen 17 adet ruhsat ve “imar durum belgesinin” iptal edilmesi için Muğla 3. İdare Mahkemesinde açtığı davanın bilirkişi incelemesi dün (26 Mart) inşaat alanında yapıldı. 

Konseyin aktardığına göre keşfe davacılar, davacı vekilleri, davalı idare vekili, davalı idare yanında müdahil olarak katılan Sinpaş vekilleri ve Marmarisli yurttaşlar katıldı.

Keşif sırasında mahkeme başkanlığı ve bilirkişi heyet üyelerine ruhsatların hangi mevzuatlara aykırı biçimde verildiği belgeleriyle yeniden anlatıldı. Bilirkişi heyeti, projenin vaziyet planı ve parsel aplikasyon krokisini görmek istedi. 

Tutanak düzenlendi

Belgeler; belediye avukatı tarafından heyete sunulamayınca belediyeden getirilmeleri için keşfe ara verildi.  

Yarım saatlik bekleme süresinin ardından Marmaris Belediyesi İmar Müdürü ile ruhsatlarda imzası olan belediye yetkilisinin bilirkişi heyetine sunduğu evraklarda resmî belgenin onaylı olmadığı görüldü.

Heyet, tespit sonucu “Biz eksiklikleri size iletelim. Mahkeme bu evrakları kurumlardan istesin, gerekirse tekrar keşif yaparız. Dava dosyasına eksik onaylı/resmi belgelerin eklenmesi ardından raporumuzu tamamlarız,” dedi. 

Keşif bu görüşmenin ardından sonlandırıldı ve tutanak düzenlenerek taraflarca imzalandı. (TY)

Marmaris kent konseyi muğla Sinpaş GYO
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/haber/mugla-valiligi-nin-kizilbuk-teki-otel-insaati-icin-sinpas-gyo-yu-kollayan-karari-iptal-edildi-265397
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