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Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 09:54
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 09:59
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma

İBB'ye yönelik operasyonları protesto eden Ünlü hakkında soruşturma başlatılmasının gerekçesi "kamu görevlisine direnme" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçları.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar"la ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer dün (19 Mart) basın açıklaması yaptı.

İl Başkanı Zekican Balcı, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının demokrasiye zarar verdiğini belirterek, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Açıklamanın ardından grup, Muğla Adliyesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Polis, yürüyüşün izinsiz olduğu iddiasıyla grubun ilerlemesine izin vermedi. Adliye binası önüne ulaşan grup, burada slogan atarak protestoya devam etti.

2911 Sayılı Kanun (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu) Madde 3'e göre herkes, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Dört kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre polis, gruba biber gazıyla müdahale etti.

Biber gazından etkilenerek polis kalkanına direnen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu görevlisine direnme" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

CHP'li belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katıldığı protesto yürüyüşünde gözaltına alınan CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da aralarında bulunduğu dört kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
marmaris belediyesi İBB operasyonu Acar Ünlü ekrem imamoğlu 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu
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